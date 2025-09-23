„OSN má invaze zastavovat, ne je financovat,“ uvedl Trump. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. „Vaše země jdou do pekla“, míní.
Trump OSN v projevu opakovaně tvrdě kritizoval. Mimo jiné prohlásil, že píše dopisy plné silných slov, ale „potřeba je akce“. „OSN má obří potenciál, ale ani se nepřibližuje jeho naplnění,“ prohlásil šéf Bílého domu.
Trumpovi na úvod vystoupení přestalo fungovat čtecí zařízení. „Nevadí mi, když tento projev pronesu bez něj,“ řekl se smíchem. „Přesto jsem moc rád, že jsem tu s vámi, budu mluvit od srdce. Řeknu vám ale, že kdokoli obsluhuje čtecí zařízení, bude mít velké potíže,“ pokračoval.
Trump vyzval k okamžitému konci bojů v Pásmu Gazy. Palestinské teroristické hnutí Hamás nicméně podle prezidenta musí ihned propustit všechny zbývající izraelské rukojmí. Uznání nezávislé Palestiny by podle amerického prezidenta bylo odměnou pro Hamás.
Trump se věnoval také válce na Ukrajině. „Pokud Rusko není ochotné dohodnout se na míru, jsou USA připraveny zavést proti němu cla,“ řekl. Evropa ale podle něho musí udělat to samé.