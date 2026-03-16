Carr v sobotním rozhovoru s televizní stanicí CBS News, která je partnerem BBC v USA, zdůraznil, že licence vysílacích subjektů nejsou právem a stanice o ně mohou přijít. Předseda FCC některé kanály obvinil ze šíření nepravdivých a zkreslených informací. Dodal, že před obnovením licencí ještě mohou svá pochybení napravit.
Carrovy výroky vyvolaly kritiku členů Demokratické strany, kteří je označili za protiústavní. Senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová uvedla, že je nezákonné, aby vláda cenzurovala projevy vyjadřující nesouhlas s Trumpovou politikou vůči Íránu. Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil hrozbu za „do očí bijící porušení ústavy“.
FCC, tradičně nezávislá agentura zřízená Kongresem, vydává osmileté licence vysílacím stanicím, ale ne televizním sítím, jako jsou CBS, NBC, ABC nebo Fox. Její pravomoc se omezuje na rozhlasové a televizní vysílání a nevztahuje se na kabelové vysílání či streamovací platformy. Cenzuru jí zakazuje první dodatek ústavy z konce 18. století a zákon o komunikacích z roku 1934.
Carr již v minulosti zasahoval proti televizním moderátorům, kteří Trumpa kritizovali. Volal například po pozastavení zábavního pořadu komika Jimmyho Kimmela na ABC, který kritizoval prezidenta a republikány za reakci na vraždu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. ABC pořad dočasně stáhla, Kimmel se s ním vrátil na obrazovky po šesti dnech.