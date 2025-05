Trump chce přesídlit až milion lidí z Gazy do Libye, ve hře jsou miliardy dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pracuje na plánu trvale přesídlit až milion obyvatel Pásma Gazy do Libye. | foto: CTK / AP / Evan Vucci , ČTK

Výměnou za přijetí Palestinců by americká administrativa mohla Libyi uvolnit miliardy dolarů, které jí Spojené státy zmrazily před více než deseti lety, uvedly zdroje NBC News. Zároveň upozornily, že žádné definitivní rozhodnutí nepadlo a že o plánu byl informován Izrael.

Americké ministerstvo zahraničí ani Národní bezpečnostní rada nereagovaly na opakované žádosti o vyjádření. Trump v minulosti opakovaně navrhl, že USA převezmou Pásmo Gazy a přestaví ho poté, co bude místní palestinské obyvatelstvo přesídleno jinam.

Libye zažívá roky nestability

Básim Naím, zástupce teroristického hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá, řekl, že o žádných jednáních o možném přesunu Palestinců do Libye neví.

„Palestinci jsou ve své vlasti silně zakořenění, jsou jí velmi oddaní a jsou připraveni bojovat do konce a obětovat vše pro obranu své země, rodin a budoucnosti svých dětí,“ řekl. Dodal, že o Palestincích, včetně obyvatel Pásma Gazy, mají právo rozhodovat jedině sami Palestinci.

Libye od pádu režimu diktátora Muammara Kaddífáho v roce 2011 zažívá roky nestability a sužuje ji občanská válka. O moc v zemi bojují dvě vlády, z nichž jedna ovládá její západ a druhá východ.

Vyjádření ani jedné k plánům americké administrativy se NBC News nepodařilo sehnat. Americké ministerstvo zahraničí občany USA v současnosti od cest do této severoafrické země odrazuje kvůli „kriminalitě, terorismu, nevybuchlým minám, občanským nepokojům, únosům a ozbrojenému konfliktu“.

Jistá forma stipendia

Televize NBC News podotýká, že je otázkou, kolik Palestinců z Gazy by dobrovolně odešlo do Libye. Americká administrativa uvažuje o tom, že by těmto lidem byly poskytnuty pobídky, jako je ubytování zdarma a dokonce jistá forma stipendia.

„Podrobnosti ohledně toho, kdy a jak by jakýkoliv plán na přesídlení Palestinců do Libye mohl být uskutečněn, jsou nejasné, a snaha o přestěhování až milionu lidí by pravděpodobně narazila na překážky,“ uvádí NBC News.

V Pásmu Gazy zuří válka mezi Hamásem i Izraelem. Izraelská armáda ofenzivu spustila po teroristickém útoku Hamásu na jihu Izraele v říjnu 2023. Většina z obyvatel palestinského teritoria byla od té doby vnitřně vysídlena a asi 53.000 lidí přišlo o život. Lidé v Pásmu Gazy podle humanitárních organizací živoří v katastrofálních podmínkách.

Trumpova administrativa dala najevo, že po konci války by při obnově Gazy měly pomoci arabské země. Tyto státy ale i OSN nicméně zásadně odmítají Trumpovu myšlenku trvale přesídlit Palestince, šlo by podle nich o etnické čištění.