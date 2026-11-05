Melanie Trumpová v Bílém domě očekává zástupce Ukrajiny a Ruska

Ukrajinu bude na schůzce zastupovat mírový vyjednávač Davyd Arachamija a ombudsman Dmytro Lubinec, Rusko pak zmocněnec prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirill Dmitrijev a ombudsmanka Jana Lantratovová.
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Řád pro Melanii Trumpovou. Zelenskyj ji ocenil za humanitární činnost
Trump se od svého nástupu do úřadu v lednu 2025 snaží válku na Ukrajině ukončit. Kyjev, který se od února 2022 brání ruské invazi, a Moskva ale dosud průlomu při jednáních nedosáhly. Rusko odmítá návrhy na zastavení bojů, které podmiňuje vydáním celého Donbasu včetně území, které dosud ruské síly neobsadily. S tím Kyjev nesouhlasí.
Příměří v Oleškách a jejich okolí označila média za mimořádné, neboť ho obě strany dodržovaly. Humanitární úsilí Trumpové, které dnes vyústí v jednání v Bílém domě, označila Trumpova vláda za významný okamžik americké historie.
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2. listopadu 2026