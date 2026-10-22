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Trumpova muže sráží skandály. Demokraté mohou mít po 40 letech senátora za Texas

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  10:36
Republikánský kandidát na senátora Texasu Ken Paxton (7. října 2026)

Republikánský kandidát na senátora Texasu Ken Paxton (7. října 2026) | foto: Reuters

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Demokratický kandidát do Senátu James Talarico (18. října 2026)
Generální prokurátor Ken Paxton se uchází o senátorské křeslo v Texasu. (26....
Generální prokurátor Ken Paxton se uchází o senátorské křeslo v Texasu. (26....
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Jeden z nejnapínavějších soubojů ve volbách do amerického Kongresu se odehraje v Texasu, kde by demokraté mohli získat křeslo v Senátu po bezmála 40 letech. Texaský zákonodárce James Talarico, který je považován za vycházející hvězdu Demokratické strany, se utká s republikánem Kenem Paxtonem, texaským generálním prokurátorem provázeným řadou skandálů. A právě v Texasu by navíc republikánští kandidáti mohli pocítit slábnoucí podporu hispánských voličů, kteří v předloňských prezidentských volbách výrazně pomohli Donaldu Trumpovi k návratu do Bílého domu.

Talarico má ve většině průzkumů od květnových primárek nad Paxtonem mírný náskok. Sedmatřicetiletý demokrat je vnímán jako „neobyčejně chytrý a pracovitý kandidát“, řekl zpravodajce ČTK novinář Andrew Wheat z texaského Austinu. Naproti tomu 63letý Paxton podle Wheata čelí výrazně negativnímu hodnocení, a to i mezi tradičními republikánskými voliči.

Celkové rozložení voličů v Texasu přitom demokratickým kandidátům nenahrává. „Demokraté sice mají podporu ve velkých texaských městech, ale venkovské oblasti a řada předměstí jsou stále republikánské,“ poznamenal Wheat.

Republikáni by mohli přijít o většinu v Senátu, protože v některých státech spolu s Trumpem vybrali velmi špatné kandidáty, a to včetně Texasu, říká bývalá pracovnice na vysokých postech v Kongresu na straně republikánů. „Ken Paxton je kandidát, za kterého se lze jen stěží postavit. Má za sebou spoustu osobních skandálů,“ míní. Talarico je podle ní v kontextu Demokratické strany velmi progresivní kandidát. „Působí ale velmi umírněně a rozumně, což mu v takovém souboji dává velkou výhodu,“ dodává.

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Texas byl do začátku 60. let minulého století převážně demokratickým státem, nyní tam však už desítky let dominuje Republikánská strana. Obyvatelé Texasu si naposledy zvolili demokratického senátora, Lloyda Bentsena, v roce 1988. Posledním demokratickým guvernérem se v roce v roce 1990 stala Ann Richardsová. O čtyři roky později ale v roce 1994 prohrála s Georgem Bushem mladším. Richardsová byla posledním demokratickým politikem, který zvítězil v celotexaském hlasování. Do Senátu se hlasuje v celém státě, zatímco do Sněmovny reprezentantů se volí v menších volebních obvodech.

Paxton zvítězil v primárkách s Trumpovou podporou nad současným republikánským senátorem Johnem Cornynem, otázkou však je, zda mu to ve volbách 3. listopadu pomůže k vítězství . Na uniklé nahrávce, o níž informoval deník The New York Times (NYT), řekl skupině konzervativních dárců, že jeho šancím v září uškodil mimořádný republikánský sjezd v Dallasu, jehož vrcholem bylo Trumpovo vystoupení. „Abych byl upřímný, naše čísla po tom sjezdu šla dolů. Čísla šla dolů všem. Takže teď to nevypadá dobře,“ prohlásil podle listu Paxton. Jeho kampaň zprávu NYT označila za „zmanipulovaný nesmysl“.

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Republikánům situaci před volbami komplikuje Trumpova mimořádně nízká popularita kvůli válce s Íránem a souvisejícím růstem cen paliv a životních nákladů. Volby do Kongresu v polovině prezidentova funkčního období jsou totiž tradičně vnímány také jako referendum o šéfovi Bílého domu. Talarico si podle Wheata z velké části vede dobře právě kvůli tomu, že voliči jsou nespokojení s Trumpovým přístupem k ekonomice, clům, imigraci či válce s Íránem.

Se stavem ekonomiky nejsou spokojeni také Američané s latinskoamerickými kořeny. „Trump v předloňských prezidentských volbách získal výraznou podporu mezi hispánskými voliči v celé zemi, zejména právě v Texasu. Nyní však o část z nich zřejmě přichází kvůli ekonomické situaci a možná také své imigrační politice,“ poznamenal Wheat. V Texasu se tak děje navzdory tomu, že tamní hispánci jsou podle něj konzervativnější než jejich protějšky v Kalifornii nebo Coloradu.

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Trump v Texasu v roce 2024 získal 55 procent hlasů hispánských voličů. S jeho dosavadním výkonem v prezidentské funkci nesouhlasí 18 procent hispánců, kteří mu před dvěma lety dali hlas, vyplývá z průzkumu analytického webu The Cook Political Report. A na celonárodní úrovni by podle průzkumu stanic NBC News a Telemundo 59 procent hispánských voličů preferovalo, aby kontrolu nad Kongresem získali demokraté.

Stejně tak hispánští voliči podle Wheata před volbami v roce 2024 vzali Trumpa za slovo, když tvrdil, že se zaměří na deportaci přistěhovalců, kteří jsou v zemi nelegálně a dopustili se trestných činů. „Nyní ale vidí, že Trumpova administrativa zasahuje i proti přistěhovalcům bez trestního záznamu a na základě svého původu jsou zastavováni a prověřováni dokonce i hispánští občané USA,“ řekl.

Talarico, který studoval v presbytariánském semináři, předvolební kampaň zčásti staví na své víře a snaží se tak oslovit konzervativní voliče mimo tradiční jádro demokratů. Podle institutu Pew Research Center se přibližně dvě třetiny Texasanů hlásí ke křesťanské víře a 45 procent ji ve svém životě považuje za velmi důležitou.

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Paxton a Talarico po svých voličích chtějí, aby si vybrali mezi dvěma rozlišnými verzemi křesťanství, napsal deník The Texas Tribune. Paxtonova verze trvá na konzervativních křesťanských hodnotách, jako je mimo jiné odmítání potratů. Talaricovo pojetí křesťanství klade důraz na pluralitu, respekt ke komunitě LGBT+ a přesvědčení, že víra přesahuje stranické spory.

Republikáni se snaží Talarica vykreslit jako přespříliš liberálního a zmiňují například jeho dřívější výroky na podporu transgender lidí. Demokratický kandidát během kampaně v některých otázkách zmírnil své předešlé postoje a zdůraznil, že pozornost by se neměla soustředit na kulturní války, ale na ekonomické problémy a boj proti korupci.

Příslušnost k umírněnému spíše než k progresivnímu křídlu Demokratické strany naznačil i tím, že podpořil navýšení členů pohraniční stráže na texaské hranici s Mexikem. Bývalého demokratického prezidenta Joea Bidena kritizoval za to, že podle něj nezvládl řešit chaos na hranici. Trump naopak podle Talarica tvrdými protiimigračními zásahy zachází příliš daleko.

Úřad pro imigraci a cla (ICE), jehož agenti zatýkají migranty, vnímá 46 procent texaských voličů negativně, vyplývá ze srpnového průzkumu iniciativy The Texas Project. Pozitivně agenturu vnímá 41 procent voličů státu.

Talarico v kampani zdůrazňuje Paxtonovy skandály. V roce 2023 texaská sněmovna reprezentantů obžalovala Paxtona z úplatkářství a zneužití úřadu. Paxton, kterého nakonec texaský senát zprostil všech obvinění, podle Talarica představuje politický systém, v němž mocní politici slouží vlastním zájmům. Republikánský kandidát tvrdí, že se stal obětí politicky motivované perzekuce.

Konzervativní texaské voliče by také mohl ovlivnit rozpad Paxtonova manželství. Angela Paxtonová žádost o rozvod zdůvodnila manželovou nevěrou a současně zdůraznila, že se rozvádí „na základě Bible“. V říjnovém projevu přesto vyzvala skupinu konzervativních žen, aby v listopadu volily republikány, „i když jsme na ně naštvané“. Paxtonova politická kariéra zatím jeho skandály přežila. A republikáni navíc na jeho kampaň do Senátu vynakládají desítky milionů dolarů.

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