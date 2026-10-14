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Advokátka bez praxe. Trumpova nová mluvčí lže o své minulosti, tvrdí média

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  15:45
Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová se veřejně označuje za právničku, avšak o tom, že by byla v USA přijata zejména k výkonu advokacie, s níž je pojem „právník“ v USA tradičně spojován, se nepodařilo najít žádný záznam. Píší o deníky The Washington Post (WP) nebo USA Today.

Bílý dům důkaz o její licenci nepředložil a v prohlášení pouze uvedl, že Zachariaová se věnovala mezinárodnímu transakčnímu právu v Číně s veškerým oprávněním. Prezident Donald Trump ji přitom při jmenování do funkce mluvčí označil přímo za „advokátku“.

Zachariaová v úterý ve své nové roli vystoupila na první tiskové konferenci v Bílém domě. Reportér BBC News poznamenal, že tento 14minutový brífínk byl nejkratší, jakého se kdy zúčastnil. Rychlý průběh podle něj šokoval i některé účastníky, kteří nepatří k tradičním médiím, a několik reportérů, včetně těch blízkých k Trumpovi, označilo tiskovou konferenci za „divnou“.

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou konferenci. (13. října 2026)
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou konferenci. (13. října 2026)
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová s Donaldem Trumpem (13. října 2026)
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou konferenci. (13. října 2026)
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou konferenci. (13. října 2026)
16 fotografií

Novinář Judd Legum z newsletteru Popular Information napočítal 18 vystoupení na stanici Fox News, v nichž se Zachariaová odvolávala na svou právnickou kvalifikaci. Za právničku se označuje i na sociálních sítích. Podle Leguma však nelze dohledat, že by složila v kterémkoli státě USA advokátní zkoušku.

List WP provedl vlastní prověrku a nenašel zmínku o přijetí do advokátní komory pod jejím jménem ani rodným příjmením Blacková. Advokátní komora v Kalifornii, kde Zachariaová podle veřejných záznamů žije, uvedla, že o ní nemá žádný záznam, a to ani pod jménem Katie.

Rozpaky a přeřeky nové mluvčí Bílého domu. A už se spekuluje, kdy skončí

Zachariaová vystudovala práva na Pepperdinské univerzitě a titul získala v roce 2011, potvrdila škola. Podle sítě LinkedIn pak v letech 2011 až 2013 pracovala v týmu pro mezinárodní praxi pekingské kanceláře firmy Čung Lun, v letech 2024 až 2025 pak byla hlavní právní poradkyní skupiny Fix California, kterou založil Richard Grenell z Trumpovy administrativy. Ve veřejně dostupném životopise je popisována jako „dynamická odbornice v oblasti práva a podnikání“ se specializací na korporátní právo.

Experti na právní etiku vysvětlují, že vydávat se v USA za právníka bez patřičné licence představuje vážný etický i právní problém. „Univerzitní titul z vás ještě právníka nedělá,“ řekl Stephen Gillers z právnické fakulty Newyorské univerzity. „Absolvent práv je pořád jen absolventem práv,“ přitakal Bruce Green z Fordham University.

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Ani v Číně by advokátní zkoušku podle odborníků nejspíš složit nemohla, protože ji smějí skládat jen čínští občané. Donald Clarke z George Washington University uvedl, že firmy jako Čung Lun mohou na některé úkoly najímat cizince, ti ale nesmějí dělat nic, k čemu je zapotřebí advokátní licence, včetně zastupování klientů u čínských soudů.

Jmenování Zachariaové novou mluvčí Bílého domu oznámil Trump v pátek na své sociální síti Truth Social. Označil ji za svou loajální stoupenkyni, za „vynikající absolventku“ právnické fakulty Pepperdinské univerzity a za advokátku.

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