Trump se vrátil na vrchol tak, jako to zvládli Churchill, de Gaulle či Berlusconi

Grover Cleveland (1837-1908), USA

Byl to první demokrat zvolený po občanské válce (1861-1865) a doposud jediný americký prezident, který opustil Bílý dům jen pro to, aby vrátil se do druhého funkčního období vrátil po čtyřleté pauze. Přesně jako nyní Trump.

Cleveland byl jedno z devíti dětí presbyteriánského duchovního, vystudoval práva. Na politické výsluní se dostal ve svých 44 letech, kdy se jako reformátor stal starostou Buffala a později guvernérem státu New York.

Cleveland získal poprvé prezidentský úřad v roce 1885 s kombinovanou podporou demokratů a reformních republikánů. O rok později se jako jediný americký prezident ženil v době, kdy byl v úřadu. Do dějin USA se zapsal ale hlavně tím, že to byl právě on, kdo v témže roce odhalil sochu Svobody.

Cleveland energicky odmítal politiku dotací jakýmkoli ekonomickým vrstvám, což mu zlomilo vaz. Vetoval například neoprávněnou podporu válečným veteránům, válčil z železnicemi o nelegálně zabranou půdu.

Zklamání z jeho následovníka ho vyneslo do prezidentské funkce ještě jednou. Projevil se protiimperialistickým kurzem, kdy odmítal připojení Havajských ostrovů k USA. Během jeho vlády dopadla na zemi hluboká ekonomická krize s faktickým rozvratem na burze. Následky se táhly roky a vedly k definitivnímu konci jeho politické kariéry.