Pokus o atentát na Trumpa je pomluva, brání se „svébytný občan“ s brokovnicí

Devětačtyřicetiletého Vema Millera zadržela policie v městě Coachelle ve státě Kalifornie o víkendu, když v jeho autě našla nabitou jak pistoli, tak brokovnici. Muž z Nevady se přitom tvrdí, že je podporovatel republikánské strany a Trumpův fanoušek.

Šerif okresu Riverside Chad Bianco nyní tedy čelí žalobě. „Bianco úmyslně, zlomyslně a s nehorázným pohrdáním pravdou chtěl vytvořit příběh, aby se na něj pohlíželo jako na ‚hrdinského‘ šerifa, který zachránil prezidentského kandidáta Trumpa před třetím pokusem o atentát,“ napsal Millerův právník Sigal Chattah v žalobě podané u federálního soudu v Nevadě.

Miller opakovaně popřel, že by měl v úmyslu ublížit bývalému prezidentovi a přítomnost zbraní v autě vysvětlil tak, že je vozí běžně pro svou sebeobranu. Po zadržení ho soud propustil na kauci pěti tisíc dolarů.

Bianco na nedělní tiskové konferenci uvedl, že policisté v autě našli také falešné dokumenty včetně neplatného průkazu totožnosti a že auto mělo falešnou poznávací značku. Nyní se brání, že se tak vyjádřil i pod vlivem těchto zjištění.

Ukázalo se, že zadržený Miller patří do skupiny takzvaných svébytných občanů (Sovereign Citizens). kteří podobně jako například „svobodní Čechoslováci“ nechtějí uznávat autoritu úřadů. To jsou typy lidí, kteří se hlásí do Trumpova tábora, protože sdílí exprezidentovy výmysly o zfalšovaných volbách před čtyřmi roky, kdy Trump prohrál, a schvalují například vpád davu do budovy Kapitolu, když se jeho porážka potvrdila.

„Udělali ze mě vraha, ze zbraní jsem nikdy nevystřelil,“ obhajuje se Miller, který si prý neuvědomil, že na místě s nimi být neměl. Jakožto obyvateli Nevady mu nedošlo, že je přístup kalifornských úřadů v otázce zbraní mnohem přísnější. Proto také čelí obvinění z nedovoleného ozbrojování. Není známo, zda ho čeká i řízení pro porušení dopravních předpisů.