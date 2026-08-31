Trump zveřejnil AI video zobrazující zničení ostrova Charg. Směšné, reaguje Írán

„Ostrov Charg je rozmetán na prach!!!“ napsal Trump v příspěvku. V době jeho zveřejnění nebylo jasné, zda se jedná o výhrůžku, či zda Spojené státy na ostrov zaútočily. Několik hodin poté se však neobjevily žádné důkazy o tom, že Charg čelil útoku.
NIOC označila Trumpův příspěvek za směšný a podmínky na Chargu za klidné. Dodala, že USA a Izrael dříve ostrov opakovaně bombardovaly, ale pracovníci ropného průmyslu „ani na okamžik“ nedovolili, aby se provoz ropných zařízení zastavil. Dodavatelé podle ní v současnosti rekonstruují a modernizují skladovací nádrže a přístavní mola.
Útok na ostrov Charg, který před začátkem války sloužil jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky, by vážně narušil její obchod s energetickými surovinami a vyvinul ještě větší tlak na její ekonomiku.
Trump zničením či obsazením ostrova, který leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží, Teheránu vyhrožuje opakovaně.
USA v neděli zaútočily na íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak v severní části Hormuzského průlivu. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že podnikly útoky na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.
Znesvářené strany si tak vyměnily vojenské údery poprvé od července. Válku na konci února rozpoutaly USA a Izrael napadením Íránu.