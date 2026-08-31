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Trump zveřejnil AI video zobrazující zničení ostrova Charg. Směšné, reaguje Írán

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  10:02
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social zveřejnil video vygenerované umělou inteligencí (AI), které podle něj zobrazuje zničení íránského ostrova Charg. Národní íránská ropná společnost (NIOC) popřela, že by se ostrov stal terčem útoku, a uvedla, že provoz tamních ropných zařízení nebyl narušen.

„Ostrov Charg je rozmetán na prach!!!“ napsal Trump v příspěvku. V době jeho zveřejnění nebylo jasné, zda se jedná o výhrůžku, či zda Spojené státy na ostrov zaútočily. Několik hodin poté se však neobjevily žádné důkazy o tom, že Charg čelil útoku.

Trump zveřejnil AI video útoku na íránský ostrov Chárg
Donald Trump (24. srpna 2026)
Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz ropy. Ostrov leží asi 25 kilometrů jižně od pevniny. (17. března 2026)
Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné nařízení, kterým přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. (27. srpna 2026) U.S. President Donald Trump sits next to a map with "Lake America" written on it as he attends an event to sign an executive order at the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., August 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci TPX IMAGES OF THE DAY
9 fotografií

NIOC označila Trumpův příspěvek za směšný a podmínky na Chargu za klidné. Dodala, že USA a Izrael dříve ostrov opakovaně bombardovaly, ale pracovníci ropného průmyslu „ani na okamžik“ nedovolili, aby se provoz ropných zařízení zastavil. Dodavatelé podle ní v současnosti rekonstruují a modernizují skladovací nádrže a přístavní mola.

Dopouští se podle vás Donald Trump neustálého trollingu?

Útok na ostrov Charg, který před začátkem války sloužil jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky, by vážně narušil její obchod s energetickými surovinami a vyvinul ještě větší tlak na její ekonomiku.

Trump zničením či obsazením ostrova, který leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží, Teheránu vyhrožuje opakovaně.

Charg

Charg

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

USA v neděli zaútočily na íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak v severní části Hormuzského průlivu. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že podnikly útoky na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.

Znesvářené strany si tak vyměnily vojenské údery poprvé od července. Válku na konci února rozpoutaly USA a Izrael napadením Íránu.

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