Trump zvažuje snížení počtu amerických vojáků v Německu

Autor: ,
  0:35aktualizováno  1:17
Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA v nejbližší době rozhodnou o možném omezení počtu svých vojáků v Německu, přičemž krok spojil s kritikou kancléře Friedricha Merze kvůli údajné neochotě Berlína podpořit Washington ve válce proti Íránu.
Americká základna Ramstein v Německu

Americká základna Ramstein v Německu | foto: DVIDS

Americká letecká základna Ramstein
Americký viceprezident J. D. Vance připíjí na zdraví vojáků na Letecké základně...
Hlavně zbraně. Němci chtějí připravenou armádu.
ilustrační snímek
„Spojené státy v současné době zkoumají a posuzují možnost snížení počtu vojáků v Německu a v nejbližší době přijmou rozhodnutí,“ napsal Trump na Truth Social.

Merz v pondělí uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k možnému ukončení tohoto konfliktu, v jehož důsledku výrazně vzrostly ceny ropy a dalších surovin.

V Německu slouží přibližně 35 000 amerických vojáků. Trumpova administrativa již během prezidentova prvního funkčního období hovořila o snížení jejich počtu zhruba o třetinu, jeho nástupce Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Hegseth: Největší protivníci ve válce jsou poslanci. Pentagon ukázal horentní výdaje

Trump tento týden kriticky reagoval na Merzovy poznámky, v nichž se německý kancléř negativně vyjádřil o postupu USA v Íránu. Merz uvedl, že „Íránci jsou zjevně silnější, než se myslelo, a Američané zjevně také nemají opravdu přesvědčivou strategii ve vyjednáváních“. Řekl také, že Íránci Spojené státy ve vyjednáváních ponižují.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

