Trumpova vláda zrušila prověrky 37 činitelům. Viní je z manipulace s informacemi

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila bezpečnostní prověrky 37 současným i bývalým bezpečnostním činitelům. S odvoláním na šéfku zpravodajských služeb Tulsi Gabbardovou o tom v noci na středu informovaly agentury Reuters, AP nebo list The New York Times. Gabbardová obvinila čtyři desítky úředníků z politizace tajných služeb, důkazy pro své tvrzení neposkytla.
Tulsi Gabbardová při prezidentské debatě demokratických kandidátů (15. října...

Tulsi Gabbardová při prezidentské debatě demokratických kandidátů (15. října 2019) | foto: Profimedia.cz

Tulsi Gabbardová (4. srpna 2015)
Tulsi Gabbardová (13. září 2024)
Donald Trump při nástupu do letadla na letecké základně v Marylandu. Odlétá na...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force...
„Zneužili veřejnou důvěru politizací a manipulací se zpravodajskými informacemi, neoprávněným únikem utajovaných informací a/nebo úmyslným závažným porušením standardů metod práce,“ uvedla na síti X šéfka zpravodajských služeb. V příspěvku zveřejnila dokument, ve kterém jsou uvedena jména lidí, kterých se zrušení bezpečnostní prověrky týká.

Řada z nich opustila administrativu před lety, podotkla agentura AP. Někteří podle ní pracovali na záležitostech, které Trumpovi dlouhodobě vadí, jako například na zprávách, že do prezidentských voleb v roce 2016 zasáhlo Rusko v jeho prospěch. Opatření rušící bezpečnostní prověrky je součástí širší kampaně administrativy v její snaze zasáhnout proti údajným protivníkům, napsala agentura. Někteří, i když ne všichni, kritizovali Trumpovu administrativu, podotkl New York Times (NYT).

Právník věnující se národní bezpečnosti Mark Zaid, jemuž Trumpova administrativa odebrala bezpečnostní prověrku už dříve, podle agentury AP označil rozhodnutí úřadů v této věci za nezákonná a protiústavní. Obvinění zmíněných lidí ze zpolitizovaní nebo zneužití zpravodajských informací pak nazval pokrytectvím vlády.

Gabbardová konkrétní příčiny nesdělila. Média její krok dávají do souvislosti s obviněními Trumpovy administrativy, že členové vlády bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy údajně zfalšovali zpravodajské informace o ruském vměšování do voleb v roce 2016, což Obamova kancelář odmítla. V hlasování tehdy zvítězil republikán Trump, který porazil demokratku Hillary Clintonovou.

Trump odebral bezpečnostní prověrky protikandidátkám Clintonové a Harrisové

Trumpem dosazená šéfka zpravodajských služeb Gabbardová nedávno obvinila Obamu a jeho tým z puče proti Trumpovi. Zveřejnila dokument, který podle ní dokazuje, že představitelé zpravodajských služeb v Obamově administrativě lhali o snahách Ruska ovlivnit volby v roce 2016, aby podkopali vítězství Trumpa. Podle Gabbardové zpravodajci za Obamy nezjistili, že by Rusko v roce 2016 pozměnilo výsledky prezidentského hlasování skrz hackerské útoky na volební infrastrukturu. Jak ale poznamenal například server Axios, žádné vyšetřování nikdy netvrdilo, že se něco takového stalo.

Vyšetřování se tehdy soustředilo na to, jestli se Rusko pokusilo volby ovlivnit nepřímo. Speciální vyšetřovatel Robert Mueller i republikány vedený senátní výbor pro zpravodajské služby, v němž měl významnou pozici nynější ministr zahraničí Marco Rubio, došli k tomu, že Rusko do voleb v roce 2016 zasáhlo, aby pomohlo k Trumpově vítězství.

Trump v červenci nařkl Obamu z vlastizrady a tvrdil, že se jeho předchůdce snažil zmanipulovat prezidentské volby. Obamova kancelář v reakci uvedla, že nic v dokumentu od Gabbardové „nepodkopává široce přijímaný závěr, že Rusko se snažilo ovlivnit prezidentské volby v roce 2016, ale nepodařilo se mu manipulovat s hlasy“. Trumpova obvinění označila za bizarní, směšná a slabý pokus odvést pozornost v době, kdy se Trump dostal pod tlak kvůli kauze Jeffreyho Epsteina.

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová mezitím nařídila federálním prokurátorům, aby se obrátili na takzvanou velkou porotu ohledně obvinění členů Obamovy administrativy z údajného falšování zpravodajských informací o ruském vměšování do voleb v roce 2016.

