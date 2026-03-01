Velký a malý satan, jak íránští duchovní nálepkují Ameriku a Izrael, zbombardovali Írán a vzkázali lidem, že ruční práce je už na nich. Mají vyjít do ulic. Podobně jako mocnosti vedou války v zastoupení, zkoušejí nyní satanové provést změnu režimu v zastoupení.
V ruletě se točí kulička, jenže nikdo neví, jestli padne červená, nebo černá.
Nedávno pochodovaly miliony Íránců městy a prý až třicet tisíc se jich nechalo postřílet, takže to vypadá jako ložená sázka. Nebo dětinská?
Jak se zachránit? Vydržet, nechat se bombardovat a vracet to americkým spojencům v Zálivu a Izraeli. Režim, který masakruje vlastní občany, nemá problém kvůli přežití střílet na letiště v dovolenkovém ráji.