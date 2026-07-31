„Je to opravdu mimořádná zbraň a ... my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme,“ řekl Trump v telefonickém rozhovoru s FT. Dodal, že co se týče Ukrajiny, „zabýváme se tím“.
Zelenskyj po úterním jednání s Trumpem v Bílém domě označil schůzku za dobrou. Řekl, že s americkým prezidentem jednal o výrobě střel pro systémy Patriot i o několika dalších nápadech.
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Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj
Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu klíčové, protože umožňují zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí na Kyjev i další města. Ukrajinští představitelé proto dlouhodobě vyzývají západní spojence, aby zemi poskytli další komplety. Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, jich má podle svých představitelů kritický nedostatek.
Trump v rozhovoru pro Financial Times také prohlásil, že jeho hlavní prioritou je ukončení rusko-ukrajinské války. Oznámil rovněž, že jeho zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner v nadcházejících dnech poprvé navštíví Ukrajinu.
„Velmi jednoduše řečeno - my chceme, aby ta válka skončila,“ uvedl Trump. „Nechceme střely, chceme mír,“ dodal.