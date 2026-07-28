Zelenskyj dorazil do Spojených států. Setká se s Trumpem, proberou Patrioty

Graham patřil k výrazným podporovatelům Ukrajiny, jež se už pátým rokem brání ruské agresi.
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Británie dál stojí při Ukrajině, řekl Zelenskému nový premiér Burnham
Agentura Reuters píše, že vztahy Bílého domu se Zelenským se v poslední době zlepšily. Hlavním cílem Ukrajiny je podle ní získat možnost koupit další protiraketové střely pro systémy Patriot, které východoevropská země potřebuje k ochraně Kyjeva a dalších měst, jež jsou častým terčem ruských útoků.
Schůzka s Trumpem má podle AFP začít v 9:30 místního času (15:30 SELČ) a podle Reuters by se její část měla uskutečnit mezi čtyřma očima.
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28. února 2025