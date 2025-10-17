Telefonát Trumpa s Putinem? Na Rusko funguje jazyk síly, reagoval Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump se má v pátek v Bílém domě setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj ho hodlá požádat o další rakety Patriot a střely Tomahawk. Ve čtvrtek Trumpovi volal šéf Kremlu Vladimir Putin, aby ho od dodávky Tomahawků odradil. Také se domluvili na setkání v Budapešti. Zelenskyj v reakci uvedl, že na Putina funguje jazyk síly a spravedlnosti.
Tomahawky by - vzhledem k obavám Ruska z nasazení zbraní tak dlouhého doletu - mohly podle Zelenského pomoci přimět Moskvu k ukončení války proti Ukrajině, pokračující již čtvrtým rokem.

Zelenskyj jede k Trumpovi pro tomahawky, delegace už jednala s výrobcem

„Na zítra (pátek – pozn. red.) je plánováno setkání s prezidentem Trumpem - a očekáváme, že dynamika omezování teroru a války, která se osvědčila na Blízkém východě, pomůže ukončit ruskou válku proti Ukrajině. Putin rozhodně není odvážnější než Hamás nebo jakýkoli jiný terorista,“ napsal Zelenskyj v odkazu na Trumpem dojednané příměří mezi Izraelem a Hamásem.

Ukrajinský prezident, kterého Trump v pátek přijme v Bílém domě, také poznamenal, že nesmí existovat jiná alternativa než mír a spolehlivě garantovaná bezpečnost.

Zelenskyj v reakci na čtvrteční telefonát Putina s Trumpem dále uvedl, že Moskva teď spěchá, aby obnovila dialog, když slyší o střelách Tomahawk. Na Rusko bude podle něj fungovat jazyk síly a spravedlnosti.

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Vpředvečer washingtonské schůzky server Politico psal, že Trump a Zelenskyj také posoudí plány na přechod ukrajinských sil k útočným operacím, které by mohly změnit situaci na bojišti - a které však závisejí na dodávkách zbraní.

Ty už domlouvala s americkými zbrojovkami ukrajinská delegace vedená premiérkou Julijí Svyrydenkovou a šéfem prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem, která do USA odcestovala před Zelenským.

Setkání v Budapešti

Po dvouhodinovém čtvrtečním telefonátu s Putinem americký prezident oznámil, že se s ruským vůdcem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit „neslavnou“ válku na Ukrajině. Kdy se tak stane, zatím není jasné.

Příští týden se ale mají setkat vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy. Trump hovořil o velkém pokroku, podobně jako po srpnové schůzce na Aljašce. Ta ale mír na Ukrajině nezajistila.

Moskva po 2,5hodinovém telefonátu uvedla, že Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka tomahawků Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům.

Válka na Ukrajině

