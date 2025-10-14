Ukrajina moc tomahawků nedostane. USA nějaké potřebují proti Venezuele, píše tisk

Naváděné střely s plochou dráhou letu Tomahawk by byly schopné zasáhnout Moskvu i Petrohrad. To je důvod proč se jich Kreml tolik obává. Spojené státy však podle FT samy nemají dostatek těchto střel.
Od začátku války na Ukrajině se Pentagonu jich podařilo vyrobit pouze 200. Z toho podle odborníků na obranu 120 už Washington vyplýtval. A pro příští rok americké ministerstvo obrany požádalo ve svém rozpočtu o financování pouze 57 dalších raket Tomahawk, které bude zřejmě potřebovat pro údery proti Venezuele.
Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska
„Ačkoli by rakety dlouhého doletu mohly doplňovat ukrajinské útočné drony a řízené střely dlouhého doletu v rozsáhlých komplexních salvách s větším účinkem, jejich schopnosti by stále byly velmi omezené. Rozhodně ne dostatečné k tomu, aby umožnily trvalé, hluboké útoky proti Rusku“, dodal bezpečnostní expert FT.
Pentagon se odmítl vyjádřit k tomu, kolik raket Tomahawk má k dispozici. V neděli Trump novinářům řekl, že USA by mohly Ukrajině poslat rakety Tomahawk, pokud Putin nepřistoupí na dohodu.
„Mohl bych říct: ‚Podívejte, pokud se tato válka nevyřeší, pošlu jim tomahawky‘,“ řekl Trump a dodal, že před rozhodnutím chce mluvit s Putinem. „Tomahawk je neuvěřitelná zbraň, velmi útočná zbraň. A upřímně řečeno, Rusko ji nepotřebuje.“
Tomahawky Kyjevu. Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina
Zelenskyj požádal Trumpa o tomahawky s tím, že je nakoupí a předají Ukrajině státy NATO. Americký prezident v minulý týden v pondělí uvedl, že už se o dodávce této zbraně „rozhodl“. Dodal, že před odesláním musí vědět, k jakým účelům Kyjev tyto rakety chce. Zdůraznil, že nehodlá eskalovat válku.
Ruský vůdce Vladimir Putin v reakci na možnost poskytnutí tomahawků Kyjevu odpověděl, že posílí ruskou protivzdušnou obranu. Moskva podle něj také vyvíjí nové zbraně jaderného odstrašení a je připravena na variantu, že by Washington odmítl prodloužit platnost smlouvy o jaderném odzbrojení. Ruský vůdce dříve uvedl, že takový krok USA by zničil vztahy mezi oběma zeměmi.