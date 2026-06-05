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Putin a Zelenskyj učiní kompromisy. Bylo by skvělé, kdyby se setkali, uvedl Trump

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  6:38
Ruský prezident Vladimir Putin i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj učiní kompromisy, prohlásil v pátek americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se vůdci Ukrajiny a Ruska osobně setkali.
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026) | foto: Reuters

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
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Putin v pátek řekl, že šéf Bílého domu, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je k takovému kroku připravená, ale kompromis musí učinit i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu.

„Oba učiní kompromisy, které jsem navrhl. Víte, hráli jsme v tom velkou roli,“ řekl Trump novinářům. Odmítl však upřesnit, o jaké kompromisy by se mohlo jednat.

Rusko může ovládnout Donbas i dosáhnout mírové dohody, tvrdí Putin

Trump tvrdil, že válku na Ukrajině ukončí do jednoho dne od nástupu do Bílého domu loni v lednu. Od té doby naléhal na obě strany, aby válku ukončily. V posledních měsících se však jeho pozornost upínala především k válce s Íránem, kterou USA spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února.

Putin v pátek uvedl, že Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Zelenskyj v pátek zároveň v otevřeném dopisu adresovaném Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli.

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Ukrajina je podle svého prezidenta připravena během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Podle Putina ovšem není nutné kvůli jednání zastavit boje. Šéf Kremlu rovněž zpochybnil připravenost Kyjeva ke kompromisům.

Válku na Ukrajině, kterou Rusko označuje jako speciální vojenskou operaci a která je největším ozbrojeným střetem v Evropě od konce druhé světové války, v pátek Putin nazval lokální ukrajinskou krizí.

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