„Chci, aby přestal střílet, sedl si a podepsal dohodu,“ odpověděl Trump v neděli na otázku, co chce od Putina. Trump hovořil na letištní ploše v Morristownu před nástupem do prezidentského speciálu Air Force One mířícího do Washingtonu poté, co se šéf Bílého domu v sobotu zúčastnil pohřbu papeže Františka v Římě.

„Domnívám se, že máme rámec dohody, a chci, aby ji podepsal,“ dodal Trump zřejmě v narážce na mírový plán navržený Spojenými státy pro ukončení více než tři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině.

Trump se v sobotu ve Vatikánu krátce setkal se Zelenským na okraj pohřbu papeže Františka. Jednání, které bylo prvním osobním od únorové vážné roztržky obou politiků ve Washingtonu, Bílý dům označil za velmi produktivní a Zelenskyj za velmi symbolické s potenciálem stát se historickým, pokud se podaří dosáhnout společných výsledků.

„Myslím, že ano,“ odpověděl v neděli Trump na dotaz, zda je podle něj Zelenskyj připraven „vzdát se“ Krymu, který Rusko obsadilo v roce 2014.

Trumpovo prohlášení je v přímém rozporu s dosavadními prohlášeními ukrajinského vůdce o Krymu. Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina právně neuzná ruskou anexi Krymu, protože tento poloostrov je jejím územím.

USA jsou podle dřívějších informací agentury Bloomberg v rámci budoucích dohod o příměří a míru připraveny zmírnit sankce uvalené na Moskvu a uznat ruskou kontrolu nad okupovaným poloostrovem Krym, který je podle mezinárodního práva součástí Ukrajiny.