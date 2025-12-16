Žaloba tvrdí, že BBC prezidenta pomluvila a že porušila zákon státu Florida, který zakazuje klamavé a nekalé obchodní praktiky.
Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě.
Trump už v listopadu nařkl BBC z pomluvy kvůli tomu, že sestříhala části jeho projevu ze 6. ledna 2021. BBC spojila část projevu, ve které vybídl své příznivce k pochodu na Kapitol, s úryvkem, v němž je vyzval, aby „bojovali jako o život“. Vynechala přitom část, ve které vyzval k pokojnému protestu.
BBC se Trumpovi za způsob editace omluvila, přiznala chybu v úsudku a uznala, že úpravou vznikl mylný dojem, že přímo vyzval k násilným akcím. Uvedla však, že neexistuje právní základ pro podání žaloby a odmítla požadavek na finanční náhradu. Po kritice kvůli upravenému projevu už předtím rezignovali generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
V žalobě, podané u federálního soudu v Miami, však Trump podle Reuters uvedl, že BBC i přes omluvu neprojevila nad svým pochybením skutečnou lítost ani neprovedla žádné významné institucionální změny, které by zabránily zneužívání žurnalistiky do budoucna.
BBC je financována z povinných koncesionářských poplatků, podle britských právníků by tak byla jakákoli výplata odškodného Trumpovi velmi citlivou záležitostí také z politického hlediska.
Mluvčí Trumpova právního týmu na dotaz Reuters o vyjádření k žalobě uvedl, že BBC má dlouhou tradici klamání svých diváků v reportážích o Trumpovi, to vše ve prospěch vlastní levicové politické agendy.