Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník The New York Times. Viní ho z pomluvy a požaduje 15 miliard dolarů (310 miliard Kč). List označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany, která je podle něj radikálně levicová. Žaloba přichází krátce poté, co deník zveřejnil články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Republikánská hlava státu žalobu oznámila na své sociální síti Truth Social.

„Dnes mám tu velkou čest podat žalobu o 15 miliard dolarů za pomluvu a urážku na cti na The New York Times,“ napsal Trump. „Times se po desetiletí podílejí na lžích o vašem oblíbeném prezidentovi (o MNĚ!), mé rodině, obchodech, hnutí Amerika na prvním místě, MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) a o našem národě jako celku,“ poznamenal.

Nahé ženy nekreslím, brání se Trump nařčení, že Epsteinovi přál k narozeninám

Agentura Reuters připomněla, že prezident deníku The New York Times pohrozil žalobou před týdnem poté, co list zveřejnil zprávu o sexuálně laděné gratulaci Epsteinovi včetně její kopie.

Gratulace má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta ženského těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení. Bílý dům následně uvedl, že Trump gratulaci nepodepsal a ani nenačrtnul kresbu.

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Gratulace byla součástí takzvané knihy blahopřání k Epsteinovým 50. narozeninám, do které podle médií přispěly i další osobnosti včetně někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona nebo prominentního právníka Alana Dershowitze, který dříve zastupoval Epsteina či Trumpa.

Mezi gratulanty byl i nyní již bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson, který Epsteina označil za „nejlepšího kámoše“. Britský premiér Keir Starmer před týdnem Mandelsona kvůli jeho napojení na Epsteina odvolal z funkce.

Kradl mi mladé ženy z lázní v Mar-a-Lago, řekl o Epsteinovi Trump

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců

Dosavadní bytová politika českého státu je jako běh do slepé uličky, popsal aktuální situaci na trhu s byty zakladatel společnosti Central Group Dušan Kunovský. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu,...

16. září 2025

