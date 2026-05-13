Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trump po devíti letech přiletěl do Číny. V Pekingu ho vítala záplava vlaječek

Autor: ,
  15:02
Americký prezident Donald Trump dorazil do Pekingu. Návštěva potrvá do pátku a její oficiální program začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.

Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017, za svého prvního působení v Bílém domě. BBC však připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní silnější a mnohem asertivnější.

Čína obešla vlastní sankce. Změnila přepis jména Rubia, aby mohl přijet s Trumpem

Cílem Trumpovy cesty jsou významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem. Konflikt s Íránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu.

Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se prezident Donald Trump přivítal s čínským viceprezidentem Chan Čengem. (13. května 2026)
Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se prezident Donald Trump přivítal s čínským viceprezidentem Chan Čengem. (13. května 2026)
Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se prezident Donald Trump přivítal s čínským viceprezidentem Chan Čengem. (13. května 2026)
Americký prezident Donald Trump vystupuje z letadla v Pekingu. (13. května 2026)
29 fotografií

Trumpa na cestě do Číny doprovází americký ministr zahraničí Marco Rubio a řada podnikatelů. Na Rubia přitom Peking v minulosti uvalil sankce, v úterý ale oznámil, že mu nebude bránit ve vstupu na území Číny.

Naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná, vzkázala Čína

„Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle agentury AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Lídr slovenské opozice Michal Šimečka se čím dál víc zaplétá do aféry, která se původně týkala jen jeho matky Marty Šimečkové. Ta v posledních měsících musí vysvětlovat četné nesrovnalosti v...

13. května 2026  15:36

Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu

Petr Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských...

Prezident Petr Pavel se ve středu ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky...

13. května 2026  10:13,  aktualizováno  15:28

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Keir Starmer (12. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen....

13. května 2026  11:06,  aktualizováno  15:28

Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Letecký pohled na Ushuaiu v Argentině. (8. května 2026)

Tým zdravotnického institutu z Buenos Aires se chystá do jihoargentinského města Ushuaia. Plánuje zde získat více informací o šíření hantaviru. Ten se právě z této oblasti mohl dostat na palubu...

13. května 2026  15:25

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Trump po devíti letech přiletěl do Číny. V Pekingu ho vítala záplava vlaječek

Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se...

Americký prezident Donald Trump dorazil do Pekingu. Návštěva potrvá do pátku a její oficiální program začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by...

13. května 2026  15:02

Pojistka před blackouty. Největší bateriové úložiště v Brně zareaguje okamžitě

Nové bateriové úložiště vyrostlo na okraji Technologického parku v blízkosti...

Nové bateriové úložiště na okraji brněnského Technologického parku naběhne za pár měsíců do ostrého provozu. Jedná se o největší zařízení svého druhu v Brně, zbývá u něj dokončit poslední nedodělky....

13. května 2026  14:58

Meta musí respektovat odměny vydavatelům za obsah článků, rozhodl soud

ilustrační snímek

Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků. V úterý o tom rozhodl Soudní dvůr EU....

13. května 2026  14:52

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci -...

13. května 2026  14:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Pattaya je neznámější thajské letovisko.

Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních...

13. května 2026  14:44

Írán se vojensky zničit nepodařilo, ukazují analýzy zpravodajců. Zrada, zuří Trump

Íránský voják prochází kolem velkého protiamerického billboardu s prezidentem...

Veřejná prohlášení americké vlády o vojensky zničeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují její vlastní zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku The New...

13. května 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.