Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017, za svého prvního působení v Bílém domě. BBC však připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní silnější a mnohem asertivnější.
Cílem Trumpovy cesty jsou významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem. Konflikt s Íránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu.
Trumpa na cestě do Číny doprovází americký ministr zahraničí Marco Rubio a řada podnikatelů. Na Rubia přitom Peking v minulosti uvalil sankce, v úterý ale oznámil, že mu nebude bránit ve vstupu na území Číny.
„Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle agentury AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.