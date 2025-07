Možná je to otázka pár let a historii milující Američané se budou moci projít po rozlehlém zeleném parku s 250 sochami významných osobností nejen amerických dějin. Kde se bude přírodní svatostánek nacházet, se zatím neví. Financování však už má tento projekt jisté, na vybudování „Národní zahrady amerických hrdinů“ padne 40 milionů dolarů. Trumpa k jeho vybudování motivovala už během prvního mandátu vlna protestů, kdy nespokojení občané strhávali památníky z konfederačních dob.

Příznivci demokratického tábora se však nemusí bát velkých kontroverzí, současný neúplný seznam čítá 244 jmen, která vybrala speciální komise už na sklonku prvního Trumpova mandátu. Zcela jistě projdou revizí a dalších šest osobností ještě přibude. Koho tedy v zahradě hrdinů najdeme? Vedle sebe budou postávat slavní vědci, sportovci i zástupci zábavního průmyslu.

Nejstarší osobností není nikdo jiný než Kryštof Kolumbus, objevitel Ameriky, nejmladší tragicky zesnulá hvězda NBA Kobe Bryant. Pokud se podíváme na místo narození, nejvíce zástupců bude mít New York a jeho blízké okolí. To zastoupí třeba slavný herec, zpěvák a podle mnohých dobrý přítel mafie Frank Sinatra. Trump si ho prosadil, jelikož miluje jeho verzi písně My Way. Velké jablko zastupuje i spisovatel Walt Whitman. Silnou reprezentaci má rovněž Washington D.C. v legendární jazzmanovi Dukeu Ellingtonovi či baseballové legendě Robertu Clementem.

I když současná hlava Spojených států postavila svou politiku na odmítání přistěhovalců, v seznamu najdeme rovnou 37 jmen narozených v cizině. V pestrém mixu vedle sebe stojí moderátor soutěže Jeopardy Alex Trebek původem z Kanady či teoretický fyzik Albert Einstein. Ne všichni měli štěstí, aby do Spojených států emigrovali dobrovolně, své sochy se zřejmě dočká i Phillis Wheatleyová, jež se v roce 1773 stala první Afroameričankou, které vyšla sbírka poezie. V dětství ji otrokáři unesli ze západní Afriky.

Chybět nemohou ani nejvýznamnější američtí prezidenti, pocty se dočká sedmnáctka z nich. Osm z řad republikánů, pět demokratických a dva zástupci z předchůdce strany s oslem ve znaku, jeden federalista v osobě Johna Adamse a pochopitelně zde najdeme i nestraníka George Washingtona. Nejčerstvějším prezidentem v parku hrdinů bude Ronald Reagan. Co se týče prvních dam, štěstí se usmálo na Dolley Madisonovou a Eleanor Rooseveltovou.

Neznámí hrdinové

Řada jmen je poměrně neznámá, jejich činy však v povědomí mají lidé po celém světě. Příkladem budiž Katherine Johnsonová, Mary Jacksonová a Dorothy Vaughanová, které v šedesátých letech pro NASA počítaly orbitální trajektorie. Jejich dlouho přehlížený zápis do historie v roce 2016 mapoval film Skrytá čísla. Pocty se dočká i Todd Beamer, ten 11. září 2001 velel skupince odvážlivců z uneseného letu číslo 93, který směřoval na Bílý dům nebo na Kapitol. Pasažérům se tehdy podařilo přemoci teroristy na palubě, stroj se posléze zřítil u obce Shanksville v Pensylvánii.

Na kompletní výčet osobností se můžete podívat v grafice listu The Washington Post. Finální seznam by měl být schválen v následujících týdnech. Podle původních plánů měla zahrada hrdinů otevřít symbolicky 4. července 2026. Bílý dům však termín odložil, přesný datum dosud nezveřejnil s dodatkem, že první návštěvníci se budou moci po zahradě projít „do konce mandátu prezidenta Trumpa“. Ten Bílý dům definitivně opustí nejpozději v lednu 2029.

Jistá zatím není ani lokace, kde by se měla zahrada nacházet. Guvernér Severní Dakoty Larry Rhoden by rád využil nabídku těžařských společností na levný odkup pozemků nedaleko památníku Mount Rushmore. To se však nelíbí potomkům původních domorodých obyvatel.