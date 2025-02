Budoucnost Gazy podle Trumpa. Sdílel video s Bibim v bazénu i vousatými tanečnicemi

Trump už se nechal slyšet, že Spojené státy převezmou „vlastnictví“ Gazy, budou dohlížet na její rozvoj a přemění ji na „Riviéru Blízkého východu“. A s touto představou pracuje také hudební video, které vytvořili neznámí tvůrci a Trump ho zveřejnil na své platformě Truth Social.

Klip začíná zbořenými ulicemi současné Gazy, které se mávnutím kouzelného proutku změní v moderní pobřeží lemované promenádami, výškovými budovami či pableskujícími plážemi. Zaujmou detaily jako vousaté břišní tanečnice, dítě držící zlatý balónek v podobě Trumpovy tváře a obří zlatou sochu samotného Trumpa. Lidé tančí v dešti dolarových bankovek a muž podobný Elonu Muskovi si vychutnává místní jídlo.

Sám Trump na videu tančí se spoře oděnou ženou a na závěr leží v plavkách se stejně oblečeným izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem na lehátkách u bazénu před jedním z jeho hotelů ozdobeným obřím zlatým nápisem „Trump Gaza“.

Klip doprovází píseň, v níž se mimo jiné zpívá: „Už žádné tunely, už žádný strach, Trumpova Gaza je konečně tu. Trumpova Gaza jasně září, zlatá budoucnost a zbrusu nové světlo. Hodujte a tančete, už je to dojednáno, Trumpova Gaza číslo jedna,“ napsal zpravodajský server The Times of Israel.