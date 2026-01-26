Trump nechce další mrtvé v ulicích, od deportací však neustoupí, řekl Bílý dům

O postoji prezidenta informovala v pondělí mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na tiskové konferenci, která se konala v návaznosti na telefonický hovor Trumpa s minnesotským guvernérem Timem Walzem.
„Ujasněme si okolnosti, které vedly k sobotnímu incidentu. Tato tragédie byla výsledkem několik týdnů trvajícího úmyslného a nepřátelského odporu demokratických lídrů v Minnesotě,“ tvrdila Leavittová.
Mluvčí Bílého domu dále zdůraznila, že Trump „nikdy neustoupí od svého slibu deportovat ‚násilné kriminální nelegální přistěhovalce‘ a znovu zajistit bezpečnost Ameriky“. Dodala, že americký prezident „vítá veškerou spolupráci v tomto úsilí“.
Imigrační agent v USA zastřelil ženu. Chtěla ho přejet, řekl Trump. Místní zuří
Leavittová zároveň vyzvala politické představitele Minnesoty, aby federálním orgánům předali nelegální přistěhovalce držené ve věznicích, stejně jako osoby, na něž byl vydán zatykač nebo které mají známou kriminální minulost, aby mohly být okamžitě deportovány.
Zároveň uvedla, že Trump chce, aby Kongres neprodleně přijal zákon, který ukončí politiku některých měst poskytovat útočiště nelegálním přistěhovalcům.
Odpověď guvernéra
Kancelář guvernéra Tima Walze uvedla, že Trump souhlasil, že bude jednat s ministerstvem vnitřní bezpečnosti, aby zajistil, že „státní vyšetřovatelé budou moci provést nezávislé vyšetřování střelby federálních agentů na Prettiho a Renee Nicole Goodovou.
„Prezident také souhlasil, že prozkoumá možnost snížení počtu federálních agentů v Minnesotě a bude s tímto státem koordinovaněji spolupracovat v oblasti prosazování imigračních zákonů týkajících se násilných zločinců,“ uvedla Walzova kancelář.
Pro NBC News rovněž potvrdila, že guvernér vedl s Trumpem „plodný“ rozhovor. Ještě v neděli však Walz kritizoval Trumpa s tím, že „podcenil“ obyvatele Minnesoty.
„Jaký je plán, Donalde Trumpe? Jaký je plán?“
Minnesotský guvernér Tim Walz
„Co musíme udělat, aby tito federální agenti opustili náš stát? Pokud jste od nás chtěl strach, násilí a chaos, pak jste jasně podcenil obyvatele tohoto státu a národa,“ dodal odhodlaně Walz
Agenti v Minneapolisu zastřelili muže. Ať dělají svou práci, reaguje na kritiku Trump
Hovor Trumpa a Walze
Guvernér státu Minnesota Tim Walz opakovaně vyzval Trumpovu administrativu, aby ze státu stáhla federální agenty, a prohlásil, že Spojené státy se nacházejí v bodě zlomu. Trump v pondělí uvedl, že s Walzem telefonicky hovořil o možnostech spolupráce zaměřené na zlepšení situace ve státě.
„Guvernér Tim Walz mi zavolal s žádostí o spolupráci ohledně Minnesoty. Byl to velmi dobrý hovor a zdálo se, že jsme na podobné vlně,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Státní úřady a federální vláda zastřelení Prettiho a Goodové, kteří byli občany USA, vykládají odlišně. Trumpova administrativa agenta, jenž Prettiho zastřelil, hájí. Noemová v této souvislosti uvedla, že muž byl zastřelen, protože se podle ní oháněl zbraní.
Laskavá duše, vzpomínají na zastřeleného z Minneapolisu. Měl mobil, ne zbraň, tvrdí
To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím, která pořídili svědci na místě. Podle minnesotských úřadů byl Pretti legálním držitelem zbraně a zastřelen byl až poté, co mu byla odebrána. Po smrtící střelbě pokračují v Minneapolisu a dalších amerických městech protesty proti brutalitě imigračních agentů.