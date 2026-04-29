Pasy s obrázkem neústupně se tvářícího Trumpa s původním textem Deklarace nezávislosti na pozadí bude automaticky vydávat příslušný úřad ve Washingtonu žadatelům, kteří přijdou osobně, krátce před Dnem nezávislosti 4. července. Na protější stránce bude obrázek podpisu Deklarace nezávislosti v roce 1776.
Celkem jich bude 25 tisíc až 30 tisíc kusů. Jinde ve Spojených státech se budou vydávat běžné pasy, rovněž žadatelé přes internet dostanou doklad bez obrázku prezidenta.
V současných amerických pasech jsou vyobrazeni pouze prezidenti vytesaní do hory Mount Rushmore. Jde o George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna.
Dále je v těchto dokladech obrázek sochy Svobody a dalších významných míst ve Spojených státech a jsou v nich vytištěny citáty bojovníka za práva černošského obyvatelstva Martina Luthera Kinga, prezidentů Washingtona, Jeffersona nebo Johna F. Kennedyho.
Americká mincovna také informovala o plánované ražbě zlaté pamětní mince s Trumpovou podobiznou k výročí vzniku USA. Ministerstvo financí chce, aby na nových bankovkách byl Trumpův podpis.
Na papírových penězích podpis úřadujícího šéfa Bílého domu ještě nikdy nebyl, podotýká agentura Reuters.
Od Trumpova návratu do prezidentského úřadu loni v lednu americká administrativa po svém šéfovi nechala pojmenovat důležité budovy ve Washingtonu, plánovanou třídu válečných lodí námořnictva, vízový program pro bohaté cizince nebo federální spořící účty pro děti.