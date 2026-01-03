Trump vyjádřil frustraci z Putina kvůli pokračující válce na Ukrajině

  22:27
Americký prezident Donald Trump v sobotu otevřeně vyjádřil zklamání z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli pokračující válce Ruska proti Ukrajině. Podle agentur Reuters a Bloomberg to uvedl na tiskové konferenci k americkému vojenskému zásahu proti Venezuele, při němž USA zajaly a odvezly ze země prezidenta Nicoláse Madura.
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na Venezuelu, při němž byli zajati prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová(3. ledna 2026). | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu...
Ukrajinský premiér Denys Šmyhal. (28. května 2024)
Vladimir Putin (2025)
„Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí,“ reagoval Trump na dotaz novinářů. „Myslel jsem, že nejjednodušší, že jedním z nejjednodušších bude Rusko, Ukrajina. Ale není,“ řekl podle Bloombergu Trump s odkazem na svůj slib rychle po svém loňském návratu do Bílého domu ukončit válku, kterou rozpoutala Moskva v únoru 2022. Trump před nástupem do Bílého domu tvrdil, že konflikt ukončí během jednoho dne.

Od té doby americký prezident opakovaně vyjádřil frustraci nebo zklamání nad přístupem Moskvy a z nedostatečného pokroku v jeho mírových snahách v případě ruské agrese vůči Ukrajině.

Americký prezident nedávno na Floridě jednal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a posléze vyjádřil přesvědčení, že se dohoda o míru přiblížila. Telefonicky hovořil také s šéfem Kremlu Putinem.

Moskva ale v pondělí prohlásila, že přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních, zatímco obvinila Kyjev z pokusu o dronový útok na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti.

Ukrajina okamžitě ruské tvrzení o údajném útoku na Putinovo sídlo popřela a ruské tvrzení označila za lež, jejímž cílem je podkopat mírový proces.

Zelenskyj v sobotu podle Reuters uvedl, že Kyjev doufá v summit lídrů v USA do konce ledna, kde by se měly projednat návrhy na ukončení války s Ruskem.

Ukrajinský prezident informoval o dnešním jednání Ukrajinců s poradci pro národní bezpečnost z 18 zemí takzvané koalice ochotných v Kyjevě mimo jiné o bezpečnostních zárukách, přičemž příští týden by měla jednání pokračovat na setkání evropských lídrů v Paříži. „A poté.. se budeme připravovat na setkání v USA na úrovni lídrů. Chtěli bychom, aby se to všechno stalo v lednu, do konce ledna,“ řekl Zelenskyj.

