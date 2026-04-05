Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Autor: ,
  15:46
„Budete žít v pekle,“ napsal v neděli americký prezident Donald Trump na adresu Teheránu. V příspěvku na sociální síti Truth Social pohrozil největší vojenskou akcí, která by mohla přijít v úterý, pokud Írán nepřestane omezovat plavbu v oblasti Hormuzského průlivu. Uvedl to na sociální síti Truth Social.
Donald Trump (20. března 2026) | foto: ČTK

Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě,...
Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...
Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
29 fotografií

„Úterý bude v Íránu zároveň dnem elektráren i dnem mostů,“ pohrozil Trump útokem na infrastrukturu země. „Nic podobného tu ještě nebylo!!!“ dodal.

Trump Írán také rázně vyzval k otevření Hormuzského průlivu. Adresáty v příspěvku nazval „šílenými bastardy“, psal o „zas*aném průlivu“. „Jen se dívejte! Chvála Alláhovi,“ zakončila hlava státu příspěvek. Hrozbou peklem se už nicméně opakuje poněkolikáté.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin� Strait, you crazy bastards, or you�ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah. President DONALD J. TRUMP

5. dubna 2026 v 12:03, příspěvek archivován: 5. dubna 2026 v 15:43

Výhrůžka přichází v době, kdy Írán nejeví žádné známky ustoupení a pokračuje v útocích na ekonomické a infrastrukturní cíle v okolních zemích na Blízkém východě. Pod palbou íránských raket a dronů se v noci na neděli znovu ocitl například Kuvajt. Jeden z projektilů tam zasáhl vládní budovu patřící ministerstvu financí a způsobil na ní značné škody.

Trump dal první ultimátum Íránu 21. března, kdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

„Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo,“ napsal v sobotu. Krize v průlivu trvá od začátku útoků Izraele a USA na Írán, ceny ropy celosvětově rostou.

Íránské centrální vojenské velení tuto Trumpovu hrozbu odsoudilo. Jeden z vysokých íránských vojenských představitelů generál Alí Abdulláhí Alíabadí označil prezidentovo prohlášení za „bezmocný, nervózní, nevyvážený a hloupý čin“. V podobně vyhroceném tónu jako Trump varoval, že „jednoduchý význam tohoto vzkazu je, že se vám otevřou brány pekla“.

Írán v noci také oznámil tři mrtvé po americko-izraelských útocích na hranici s Ázerbájdžánem. K úderům došlo v provincii Ardabíl na úplném severozápadě země. Informovala o tom íránská tisková agentura Tasním, která napsala o „americko-sionistických útocích“.

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

K útokům, při kterých se také tři lidé zranili, došlo ve dvou vesnicích, asi deset kilometrů od ázerbájdžánského území, uvedl představitel místních úřadů. Írán dlouhodobě obviňuje Izrael z využívání ázerbájdžánského území k provádění zpravodajských operací a údajných útoků. Izrael je hlavním dodavatelem zbraní do Ázerbajdžánu.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

Íránce nějaká demokracie nezajímá, chtějí blahobyt a spravedlnost, říká arabista

Premium
Měla to být blesková válka. Už při prvních leteckých útocích Spojených států a...

Měla to být blesková válka. Jenže Írán útokům armád USA a Izraele odolává. Navíc začal ostřelovat okolní arabské země. Zablokoval i Hormuzský průliv, hlavní energetickou tepnu světa, ropa a zemní...

5. dubna 2026

Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš

Premium
Miroslav Hanuš (2022)

Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...

5. dubna 2026

Letní tábory jsou téměř vyprodané, ceny stoupají jen mírně, říká asociace

Dětské tábory v roce 2021

Zájem o letní tábory zůstává i letos vysoký, část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazená a některé tábory přijímají pouze náhradníky. Sdělili to zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a...

5. dubna 2026  19:05

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Téměř letních 25 stupňů Celsia dnes bylo na několika místech v Česku. Na devíti ze zhruba 170 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, dokonce padly teplotní rekordy pro dnešní den. Na...

5. dubna 2026  18:23

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, jenž vede do Maďarska, uvedl dnes podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor...

5. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  18:17

