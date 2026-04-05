Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

„Úterý bude v Íránu zároveň dnem elektráren i dnem mostů,“ pohrozil Trump útokem na infrastrukturu země. „Nic podobného tu ještě nebylo!!!“ dodal.
Trump Írán také rázně vyzval k otevření Hormuzského průlivu. Adresáty v příspěvku nazval „šílenými bastardy“, psal o „zas*aném průlivu“. „Jen se dívejte! Chvála Alláhovi,“ zakončila hlava státu příspěvek. Hrozbou peklem se už nicméně opakuje poněkolikáté.
Výhrůžka přichází v době, kdy Írán nejeví žádné známky ustoupení a pokračuje v útocích na ekonomické a infrastrukturní cíle v okolních zemích na Blízkém východě. Pod palbou íránských raket a dronů se v noci na neděli znovu ocitl například Kuvajt. Jeden z projektilů tam zasáhl vládní budovu patřící ministerstvu financí a způsobil na ní značné škody.
Trump dal první ultimátum Íránu 21. března, kdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.
Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery
„Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo,“ napsal v sobotu. Krize v průlivu trvá od začátku útoků Izraele a USA na Írán, ceny ropy celosvětově rostou.
Íránské centrální vojenské velení tuto Trumpovu hrozbu odsoudilo. Jeden z vysokých íránských vojenských představitelů generál Alí Abdulláhí Alíabadí označil prezidentovo prohlášení za „bezmocný, nervózní, nevyvážený a hloupý čin“. V podobně vyhroceném tónu jako Trump varoval, že „jednoduchý význam tohoto vzkazu je, že se vám otevřou brány pekla“.
Írán v noci také oznámil tři mrtvé po americko-izraelských útocích na hranici s Ázerbájdžánem. K úderům došlo v provincii Ardabíl na úplném severozápadě země. Informovala o tom íránská tisková agentura Tasním, která napsala o „americko-sionistických útocích“.
Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů
K útokům, při kterých se také tři lidé zranili, došlo ve dvou vesnicích, asi deset kilometrů od ázerbájdžánského území, uvedl představitel místních úřadů. Írán dlouhodobě obviňuje Izrael z využívání ázerbájdžánského území k provádění zpravodajských operací a údajných útoků. Izrael je hlavním dodavatelem zbraní do Ázerbajdžánu.