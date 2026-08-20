„Oznamuji, že kterákoli země, která umožní svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním orgánům poskytovat Íránu jakoukoli formu záchrany, bude sama čelit obrovským ekonomickým důsledkům,“ uvedl Trump v příspěvku na síti Truth Social. Neupřesnil ovšem, jaké konkrétní kroky by Washington proti takové zemi podnikl, a žádnou zemi nejmenoval.
Neupřesnil ovšem, jaké konkrétní kroky by Washington proti takové zemi podnikl, a žádnou zemi nejmenoval.
„Dnes oznamuji nejdrastičtější ekonomickou operaci, jaká kdy byla proti jakékoli zemi podniknuta,“ napsal rovněž Trump v obsáhlém příspěvku velkými písmeny. „Půjde o ekonomickou válku a izolaci v bezprecedentním měřítku,“ dodal.
K zastavení hrozby vycházející z Íránu je zapotřebí pomoci všech spojenců USA, uvedl dále a zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň.
Trump už minulý týden v rozhovoru pro televizní stanici Fox News řekl, že Spojené státy tvrdě zasáhnou ekonomiku Íránu, a americký ministr financí Scott Bessent pohrozil Íránu takovou ekonomickou izolací, „jakou svět ještě neviděl“.
Současný konflikt začal koncem února americkými a izraelskými údery na Teherán, na něž Írán odpověděl útoky na území amerických spojenců v Perském zálivu. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později střety vzplály znovu. Sporným bodem zůstává zejména otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz přispívá k růstu cen paliv.
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Vzhledem k nepopularitě konfliktu na americké politické scéně před blížícími se volbami do Kongresu a značně vyčerpaným zásobám munice se podle agentury AFP zdá, že se nepředvídatelný americký prezident v poslední době rozhodl pro opatrnější přístup, alespoň co se vojenské stránky konfliktu týče.