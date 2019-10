Trump brutálně „zavraždil“ Sorose a Obamu. Novináři jsou videem zděšeni

Video je editovaným úryvkem akční scény z filmu Kingsman: Tajná služba. Špion ztvárněný britským hercem Colinem Firthem v kostele zabijí desítky šílených farníků.



Ve videu, o jehož existenci poprvé referoval list The New York Times, Firthovu tvář nahradili obličejem amerického prezidenta. Stejně tak se zabíjených stali Trumpovi političtí soupeři či tváře postav obsadila loga mediálních společností.

Trump je zobrazen, jak v chrámu „falešných zpráv“ likviduje různá média, např. Politico, Vox, NPR, BBC, BuzzFeed, ABC či HuffPost. Zvláště brutálním způsobem je zabit „představitel“ Trumpem obzvláště neoblíbené stanice CNN, jemuž falešný Trump probodne hlavu.

Ve videu též Trump ničí některé politické organizace, například aktivistické hnutí za práva Afroameričanů Black Lives Matter nebo televizní osobnosti, jako jsou moderátorka a známá Trumpova kritička Rosie O’Donnellová či herečka a komediantka Kathy Griffinová.

Smrtonosnému Trumpovu řádění neušli ani jeho političtí odpůrci a protivníci, a to i z jeho vlastní strany. Trump ve videu zabije republikánského senátora Johna McCaina (který zemřel minulý rok) nebo někdejšího Trumpova protivníka o nominaci na republikánského kandidáta Mitta Romneyho.

Mezi dalšími oběťmi jsou bývalý ředitel FBI James Comey, neúspěšná Trumpova soupeřka v prezidentské volbě Hillary Clintonová, bývalý americký prezident Barack Obama, levicový demokratický senátor Bernie Sanders či americký finančník židovského původu a oblíbený terč konspiračních teorií, George Soros.

Rozhořčené reakce

Video vzbudilo silné reakce. „Jsem zobrazena, jak jsem zavražděna prezidentem Spojených států,“ napsala na Twitteru Griffinová. „Ne, toto video není vtip pro jeho následovníky. A nebude tak bráno,“ uvedla herečka. Podle Demokrata Beta O’Rourkea může video vést k tomu, že někdo bude zabit.



Kathy Griffin (Twitter) @kathygriffin Im depicted as being murdered by The President of the United States in this video.The left, right & center left me hanging out to dry regarding the Trump mask photo. Please don’t let it happen again. No, this video isn’t a joke to his followers. And it will not be taken as such. https://t.co/uxikv4fAT0 odpovědětretweetoblíbit

Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) napsalo, že je videem „zděšeno“ a že „by všichni Američané měli odsoudit líčení násilí zaměřené proti novinářům a prezidentovým politickým oponentům“, uvádí britský deník The Guardian. „Už dříve jsme prezidentovi sdělili, že jeho výroky mohou vyprovokovat násilí,“ uvedlo sdružení a vyzvalo prezidenta, ať video odsoudí.



„Bohužel, není to poprvé, co podporovatelé prezidenta propagovali násilí proti médiím ve videu, které zřejmě považují za zábavné, ale je to zdaleka nejhorší,“ uvedla stanice CNN, která Trumpa též vyzvala, ať video co nejdůrazněji odsoudí. „Cokoliv menšího se rovná tichému uznání násilí, a to by neměl tolerovat nikdo,“ dodala stanice.



Ve videu se objevuje logo Trumpovy kampaně. Mluvčí Tim Murtaugh popřel, že by s tím měla kampaň cokoli společného. „Odmítáme násilí,“ řekl listu The New York Times.

Vůči snímku se vymezila i organizace American Priority, která konferenci příznivců organizovala. Tvrdí, že video dodala třetí strana a umístila do sekce „memů“.

Konference se zúčastnili někteří čelní Trumpovy spolupracovníci jako jeho syn Donald Trump mladší či bývalá mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Oba prý záznam na konferenci neviděli.

Trump je znám svými ostrými útoky proti médiím, která často označuje za zdroje falešných zpráv. Velké pobouření vzbudil, když na Twitter umístil video z roku 2007, v němž je znázorněn, jak sráží k zemi postavu s logem CNN místo hlavy. Televize snímek ostře odsoudila s tím, že vyzývá k nepřátelství vůči novinářům.



Kritický vztah k médiím sdílí americký prezident se svým českým protějškem Milošem Zemanem. Ten vzbudil pobouření, když prohlásil, že „české novináře se zatím vyhubit nepodařilo.“ Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Pekingu zase řekl, že „novinářů je příliš mnoho a je třeba likvidovat“.



Za nepřátele lidstva označil novináře i Zemanův předchůdce na Hradě Václav Klaus.