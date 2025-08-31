Trump chce zákaz korespondenčního hlasování. Chystám dekret, oznámil

  7:04
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se chystá vydat exekutivní nařízení vyžadující od každého voliče, aby se před hlasováním prokazoval voličským průkazem. Republikánský šéf Bílého domu na své síti Truth Social také napsal, ze až na výjimky nemá být ve volbách v USA možné korespondenční hlasování.
Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu“ v Bílém domě (22....

Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu“ v Bílém domě (22. srpna 2025) | foto: Reuters

„Průkaz totožnosti voliče musí být součástí každého hlasování. Žádné výjimky! Vydám za tímto účelem exekutivní nařízení!!!“ uvedl Trump v příspěvku psaném částečně velkými písmeny. „Také žádné hlasování poštou, s výjimkou velmi nemocných a vojáků ze vzdálených oblastí. Používejte pouze papírové volební lístky!!!“ dodal americký prezident.

Cla jsou nezákonná, rozhodl americký odvolávací soud. Trump mluví o zaujatosti

Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a nadále tvrdí, že jeho prohra v prezidentských volbách v roce 2020 s demokratem Joem Bidenem byla výsledkem rozsáhlých podvodů. Prezident a jeho republikánští spojenci také vznášejí nepodložená tvrzení o rozsáhlém hlasování lidí, kteří nemají americké občanství, což se podle agentury Reuters stává jen zřídka.

Trump zrušil ochranu Harrisové, Biden ji předtím prodloužil

Už léta Trump vyzývá také k ukončení elektronického sčítání hlasů a místo toho prosazuje používání papírových volebních lístků a ručního sčítání. Takový proces by byl podle volebních úředníků časově náročný, nákladný a mnohem méně přesný než strojové sčítání.

Začátkem srpna Trump slíbil, že před kongresovými volbami v polovině jeho volebního období v listopadu příštího roku vydá exekutivní příkaz k ukončení korespondenčního hlasování a volebních automatů. I federální volby však organizují jednotlivé státy a není jasné, zda má prezident ústavní pravomoc taková opatření přijmout, poznamenal Reuters.

31. srpna 2025  7:04

31. srpna 2025

31. srpna 2025

31. srpna 2025

31. srpna 2025

30. srpna 2025  22:32

30. srpna 2025  20:37

30. srpna 2025  20:21

30. srpna 2025

30. srpna 2025

30. srpna 2025  19:48

30. srpna 2025  19:31

