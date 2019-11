Trump opět vyhraje volby, ukazuje situace v šesti klíčových státech

Americký prezident Donald Trump sice v celostátních průzkumech volebních preferencí zaostává za svými demokratickými soupeři, v šesti státech považovaných za rozhodující je ale jeho pozice stejná, ne-li lepší než ve volbách v roce 2016. Napsal to v analýze volebních průzkumů list The New York Times (NYT).