Demokratický guvernér jí prominul zbytek trestu po nátlaku současného prezidenta Trumpa, který využívá svou moc ve prospěch lidí šířících jeho nepravdivé tvrzení.
Coloradský soud Petersovou předloni poslal na devět let za mříže za to, že po volbách roku 2020 umožnila nepovolané osobě přístup do volebního systému. Muži napojenému na předního šiřitele volebních konspiračních teorií Mikea Lindella dle rozsudku umožnila vstup do své kanceláře a také pořízení kopie volebních dat. Porota ji uznala vinnou v sedmi z deseti bodů obžaloby.
Guvernér Jared Polis v sobotu zkrátil její trest a Petersová se z vězení dostane 1. června.
Odsouzena byla na základě zákonů státu Colorado a nikoli podle federálního práva, takže sám Trump jí nemohl udělit milost, jak učinil v případě stovek lidí odsouzených za útok na sídlo Kongresu z ledna 2021. Opakovaně však vyzýval Polise k jejímu omilostnění a tvrdil, že jako stará a nemocná osoba by neměla být ve vězení.
Podle právního zástupce Petersové se ve vězení zhoršil její zdravotní stav. Od roku 2017 je bez jedné plíce a ve vězeňském prostředí začala mít problémy s dýcháním a častěji kašlat.
Trump také vyvíjel tlak na coloradskou samosprávu tím, že upíral státu peníze z federálních fondů, mimo jiné jej připravil o finance určené na pomoc při katastrofách, uvedla AP.
