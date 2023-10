Zákaz očerňovací kampaně. Trump nesmí urážet aktéry soudu o manipulaci při volbách

Soudkyně Tanya Chutkanová po pondělní argumentaci obou stran oznámila, že částečně vyhověla žádosti prokuratury, která o vydání restrikcí požádala. Takzvané „umlčovací příkazy“ jsou poměrně běžnou součástí soudních řízení v USA, přičemž obžalovaným za jejich porušování hrozí i stíhání ve vazbě.

„Tohle je o vyjádřeních, která představují hrozbu pro výkon spravedlnosti,“ uvedla Chutkanová. Obžalovanému podle agentury AP vzkázala, že nemůže vést „očerňovací kampaň“ proti prokurátorům a soudním úředníkům. „Žádnému jinému obžalovanému by to nebylo umožněné a neumožním to ani v tomto případu,“ řekla soudkyně.

Rozhodnutí přichází za neustálých Trumpových útoků na činitele i potenciální svědky v různých soudních kauzách. Exprezident například zvláštního vyšetřovatele Smithe označuje za „vyšinutého“, samotnou Chutkanovou zase za „vysoce stranickou“ či „velmi zaujatou“. Také nedávno naznačil, že bývalý nejvýše postavený americký generál Mark Milley, který ve volební kauze spolupracoval s vyšetřovateli, si podle něj zaslouží smrt.

Smithův tým má za to, že Trumpova vyjádření mohou ovlivnit potenciální svědky a porotce a podkopat důvěru veřejnosti v justici. Exprezidentovi právníci naopak jakákoli omezení odmítali i s odkazem na to, že Trump aktuálně vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu a že požadovaný soudní příkaz by protiústavně omezil jeho politické projevy.

Podle deníku The New York Times (NYT) je z verdiktu jasné, že Chutkanová se snažila najít rovnováhu mezi argumenty dvou stran. Uvedla, že Trump může nadále v obecné rovině napadat ministerstvo spravedlnosti a vyjadřovat názor, že proces je politicky motivovaný, zároveň mu nezakázala kritiku na adresu jí samotné. Co se týče postupu v případě porušení příkazu, řekla, že trest vyhodnotí, až taková situace nastane.

Naprostá nehoráznost, prohlásil mluvčí

Trumpův tým by se proti příkazu mohl odvolat, exprezidentův právník John Lauro nicméně po soudním jednání situaci ihned nechtěl komentovat. Trumpův mluvčí pak v prohlášení verdikt označil za „naprostou nehoráznost“.

Klíčovou otázkou, jak píše web Politico, je nyní to, zda je Trump schopen řídit se soudem vydanými restrikcemi projevu. Exprezident z útoků na účastníky svých soudních kauz učinil ústřední součást své předvolební kampaně, přičemž podle NYT stupňuje násilnou rétoriku.

Ta pokračuje i poté, co v létě úřady ve státě Texas zadržely ženu, která Chutkanové nechala v hlasové schránce výhrůžný vzkaz. Na jaře zase televize NBC News přišla s informací, že výhrůžky dostal i soudce Juan Merchan, který dohlíží na trestní proces s Trumpem v New Yorku. Jiný newyorský soudce Arthur Engoron na začátku měsíce Trumpovi zakázal veřejná vyjádření o pracovnících soudu poté, co exprezident s kritickým komentářem sdílel fotografii jeho asistentky.

V trestním řízení nicméně až dosud podobným omezením nečelil. Trump je obžalován ve čtyřech případech a dohromady mu prokurátoři připisují 91 trestných činů, přesto je stále jasným favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb v roce 2024.