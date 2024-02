Hinduistka z Havaje i Trumpův klon. Hledá se republikánský viceprezident

Republikánské primárky byly už předem odsouzeny k poněkud nudné podívané. Donald Trump soupeře na úvod zničil v Iowě a z politického pelotonu hned před prvním stoupáním odpáral Rona DeSantise. Nikki Haleyová navzdory sérii porážek hodlá vydržet až do volebního superúterý 5. března. I zámořská média už Trumpa označují za jasného republikánského kandidáta na prezidenta.

Do souboje s Joem Bidenem je však daleko a politická scéna nesmí ani na okamžik ustrnout. Hlavním tématem se tak stalo hledání favoritů na post viceprezidenta v případné Trumpově administrativě. První vodítka, kdo by mohl vlivnou funkci obsadit, dala aktuální konference CPAC, na které se od roku 1974 sjíždějí vlivní konzervativní politici, aktivisté a další vlivné osobnosti z celých Spojených států. V průběhu čtyřdenní akce se mimo jiné účastní průzkumu, v němž hlasují, kdo by se měl podle nich stát viceprezidentem.