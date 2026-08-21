Loni se uskutečnilo 178 startů a návratů do atmosféry, desetkrát více než v roce 2013. Největší podíl na nich měla společnost SpaceX, která patří miliardáři a Trumpovu stoupenci Elonu Muskovi. Firma vynesla na oběžnou dráhu přibližně 2500 družic.
Memorandum počítá také s návratem amerických astronautů na Měsíc do roku 2028 a se zahájením výstavby měsíční základny do roku 2030. Šéf vědecké a technologické politiky Bílého domu Michael Kratsios uvedl, že dokument otevírá cestu k „explozivnímu růstu“ počtu komerčních letů do vesmíru a v příštích letech zajistí USA vedoucí postavení v této oblasti.
Trump již loni v prosinci podepsal exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru, který stanovoval stejné termíny pro návrat astronautů na Měsíc a zahájení výstavby základny. Letos v dubnu však navrhl snížit rozpočet Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na fiskální rok 2027 o 23 procent na 18,8 miliardy dolarů (400 miliard korun).
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Dominance ve vesmíru a lunární základna. Trump nařídil návrat na Měsíc do tří let
NASA připravuje nákladnou sérii misí, včetně pilotovaných obletů Měsíce a budoucích přistání na jeho povrchu. Kritici varují, že výrazné snížení rozpočtu by mohlo tyto projekty zpomalit, a oddálit tak návrat lidí na Měsíc.