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Dohoda je možná, myslí si Trump o konfliktu s Íránem. Přesto dál útočí

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  6:49
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026) | foto: AP

Německý kancléř Friedrich Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,...
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...
Donald Trump
Britský premiér Keir Starmer hovoří na tiskové konferenci po summitu koalice...
19 fotografií
Navzdory novým americkým útokům na Írán a odvetným úderům Teheránu Donald Trump věří, že obě země mohou uzavřít mírovou dohodu. Americký prezident to řekl v pondělí v Bílém domě při rozhovoru s novináři. Americká armáda nicméně ještě téhož dne pozdě večer podnikla další útoky na cíle v Íránu. Teherán reagoval údery na cíle v Perském zálivu.

„Jo, myslím si, že dohoda je možná,“ prohlásil Trump. „Před dvěma dny jsme s nimi měli dohodu, pak ale řekli: ‚Tu dohodu nemůžeme uzavřít. Musíme ji dál projednat,‘“ dodal americký prezident.

V uplynulém týdnu přitom prohlásil, že příměří skončilo.

Bahrajn odrazil íránské údery, střela zasáhla i kurdský areál v Iráku

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí v pondělí uvedl, že memorandum o porozumění, které USA a Írán podepsaly v červnu a které potvrdilo příměří i cestu k mírové dohodě, se ocitlo v krizi.

Pokud budou USA dodržovat své závazky, zachová se podle Baghaího stejně i Írán. Dodal, že Teherán za zprostředkování Kataru, Pákistánu a Ománu pokračuje v rozhovorech, jejichž cílem je zabránit další eskalaci.

Trump v pondělí zároveň řekl, že USA budou na Írán nadále tvrdě útočit a že americká armáda obnovuje námořní blokádu Íránu v Hormuzském průlivu.

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026)
Německý kancléř Friedrich Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer po summitu koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026)
Donald Trump
19 fotografií

Hormuzským průlivem před začátkem konfliktu proudila přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Írán však tuto klíčovou námořní trasu na začátku bojů prakticky zablokoval.

Po obnovení bojů v posledních dnech Teherán oznámil, že úžina je opět uzavřená. Podle dřívějšího amerického prohlášení naopak plavba pokračuje.

Trump v pondělí také oznámil, že USA budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu.

Staneme se strážcem Hormuzu! Trump obnovuje blokádu, všechny lodě zkasíruje

Válku zahájily Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán, při nichž zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.

Od 8. dubna platí příměří, které ale všechny strany konfliktu opakovaně porušují. V polovině června USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru.

Dohodly se také, že Spojené státy ihned po podpisu memoranda ukončí námořní blokádu íránských přístavů a Írán na dobu 60 dnů zaručí bezplatnou a bezpečnou plavbu obchodních lodí Hormuzským průlivem.

Už koncem června ale USA zahájily nové údery na Írán poté, co Trump obvinil Teherán z porušení příměří kvůli íránskému útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Spojené státy své útoky v posledních dnech vystupňovaly.

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