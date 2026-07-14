Trump věří v mírovou dohodu s Íránem, USA obnovují blokádu Hormuzu

"Jo, myslím si, že dohoda je možná," prohlásil Trump. "Před dvěma dny jsme s nimi měli dohodu, pak ale řekli: 'Tu dohodu nemůžeme uzavřít. Musíme ji dál projednat'," dodal americký prezident.
Stávající příměří skončilo, uvedl Trump v uplynulém týdnu. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí v pondělí řekl, že memorandum o porozumění, které USA a Írán v červnu podepsaly, se nachází v krizi. Zároveň prohlásil, že pokud USA budou dbát svých závazků, zachová se Írán stejně. Dodal, že Teherán pokračuje za zprostředkovatelství Kataru, Pákistánu a Ománu v rozhovorech, aby předešel další eskalaci.
Trump v pondělí řekl, že USA budou na Írán nadále tvrdě útočit a že americká armáda obnoví námořní blokádu Íránu v Hormuzském průlivu. Íránští představitelé ale podle serveru televize Al-Džazíra tvrdí, že jejich země ve vývozu ropy pokračuje jako dříve. Američané podle nich porušili své sliby, když už minulý týden zrušili povolení k prodeji íránské ropy.
Společnost TankerTrackers, která se zabývá analýzou přepravy ropy, informovala, že Írán za posledních 26 dní vyvezl kolem 80 milionů barelů ropy v hodnotě šesti miliard dolarů (128 miliard Kč). "Nyní, když je blokáda amerického námořnictva obnovována o více než měsíc dříve, než bylo plánováno, se zdá, že z Íránu dosud nevyplulo přibližně 30 milionů barelů ropy," poznamenala také.
Hormuzským průlivem před válkou procházela pětina světových dodávek ropy a velké množství zemního plynu, než klíčovou lodní trasu na začátku konfliktu Írán prakticky zablokoval. Díky dohodě USA a Íránu byl průliv od června dočasně znovu otevřen.
Po obnovení bojů v posledních dnech však Teherán sdělil, že úžina je opět uzavřená. Dnes mluvčí íránské armády zdůraznil, že Hormuzský průliv nebude otevřen "americkou agresí a válkou".
Trump v pondělí také oznámil, že USA budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu.
Válku začaly Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán, při nichž zahynul mimo jiné nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí. Od 8. dubna platí příměří, které ale všechny strany konfliktu opakovaně porušují. V polovině června USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru. Dohodly se rovněž, že ihned po podpisu memoranda Američané ukončí námořní blokádu íránských přístavů a že Teherán zaručí bezpečnou plavbu obchodních plavidel Hormuzským průlivem, a to po dobu 60 dnů bezplatně.
Už koncem června ale USA zahájily nové údery na Írán poté, co Trump obvinil zemi z porušení příměří po íránském útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu. V posledních dnech Američané útoky vystupňovali.