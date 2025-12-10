USA zabavily u Venezuely ropný tanker, oznámil Trump

  22:23
Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker, oznámil americký prezident Donald Trump. Dá se tak očekávat další nárůst napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Spojené státy zvýšily v Karibiku svou vojenskou přítomnost a od září útočí na plavidla, která podle Američanů slouží k přepravě drog.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Právě jsme u venezuelských břehů zabavili tanker,“ řekl Trump novinářům. Podle něj se jedná o „hodně velkou loď“, podrobnosti ale nesdělil. „Dějí se další věci, dozvíte se to později,“ řekl novinářům.

Spojené státy v posledních měsících zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americké námořnictvo zničilo několik plavidel, které podle USA sloužily k přepravě drog.

Americké úřady pak prohlásily za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Trump uvedl, že by Spojené státy mohly zaútočit na drogové kartely na venezuelské území.

V listopadu telefonicky hovořil s Madurem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země.

O zabavení tankeru informovala s odkazem na nejmenované zdroje i agentura Reuters. Jedná se o první takový krok v poslední době. Washington však na venezuelský ropný sektor v minulosti uvalil řadu sankcí.

Prodej ropy představuje pro Venezuelu nejvýznamnější zahraniční příjem. Caracas prodává do zahraničí až milion barelů ropy denně.

Hlavním odběratelem je Čína, která kvůli sankcím, které znemožňují venezuelským firmám vstup na širší mezinárodní trhy, pořizuje ropu s výraznou slevou.

10. prosince 2025  22:27

10. prosince 2025  22:23

10. prosince 2025

