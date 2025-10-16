V neobvyklém kroku Trump potvrdil zprávu listu The New York Times, že povolil CIA uskutečňovat ve Venezuele tajné operace. „Autorizoval jsem to ze dvou důvodů. Zaprvé, vyprázdnili své věznice do Spojených států amerických. A za druhé, drogy. Spousta drog proudí z Venezuely a spousta venezuelských drog přichází přes moře.“
„Nyní se zaměřujeme na pevninu, protože moře máme pod kontrolou,“ dodal Trump v souvislosti s útoky na lodě ve vodách Karibiku. „Myslím, že Venezuela cítí tlak.“
Otázkou zůstává, kam až USA hodlají zajít. V Karibiku proti narkolodím zasahuje celkem osm válečných lodí a jedna ponorka. V základnách v Portoriku a jinde poblíž Venezuely mají USA rozmístěno 10 000 vojáků.