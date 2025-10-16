Proč USA ničí jen venezuelské lodě? Trump cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší

Donald Trump (vlevo) a Nicolás Maduro. | foto: WikimediaCreative Commons

Jan Hron
  16:49
Agresivní politika Spojených států vůči Venezuele vyvolává otázky, zda administrativa Donalda Trumpa neusiluje o svržení režimu prezidenta Nicoláse Madura. Podle zákulisních informací ho Trump skutečně nesnáší a rád by viděl jeho konec. Na Madurův pád tlačí nejen šéf americké diplomacie Marco Rubio, ale například i spoluzakladatel Googlu.

V neobvyklém kroku Trump potvrdil zprávu listu The New York Times, že povolil CIA uskutečňovat ve Venezuele tajné operace. „Autorizoval jsem to ze dvou důvodů. Zaprvé, vyprázdnili své věznice do Spojených států amerických. A za druhé, drogy. Spousta drog proudí z Venezuely a spousta venezuelských drog přichází přes moře.“

„Nyní se zaměřujeme na pevninu, protože moře máme pod kontrolou,“ dodal Trump v souvislosti s útoky na lodě ve vodách Karibiku. „Myslím, že Venezuela cítí tlak.“

Otázkou zůstává, kam až USA hodlají zajít. V Karibiku proti narkolodím zasahuje celkem osm válečných lodí a jedna ponorka. V základnách v Portoriku a jinde poblíž Venezuely mají USA rozmístěno 10 000 vojáků.

