„Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) mě velmi pěkně požádalo, abych se ujal role čestného hosta na letošní večeři,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. Dodal, že mu bylo ctí pozvání přijmout poté, co se události neúčastnil loni ani během svého prvního funkčního období.
Trump celé roky odsuzoval galavečeři washingtonských novinářů jako elitářskou a nepřátelskou vůči jeho administrativě.
Šéf Bílého domu často slovně útočí na novináře a vyzývá své příznivce, aby se vyhýbali mainstreamovým médiím, připomíná Reuters.
Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně byla jedním ze společenských vrcholů roku. Podle tradice na ní vystupuje prezident se sebeironickým projevem.
Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely. V médiích je tato slavnost, pořádaná vždy poslední sobotu v dubnu, hojně sledovaná. Koná se ve washingtonském hotelu Hilton.
Přestože se Trump večeři vyhýbal v roli prezidenta, účastnil se jí jako host za administrativy tehdejšího demokratického prezidenta Baracka Obamy v roce 2011. Obama tehdy v projevu na Trumpovu adresu pronesl sérii vtipů.
Večeře se stala zdrojem kontroverze v roce 2018, když se v její tradiční komediální části komička Michelle Wolfová s peprným humorem ostře zaměřila na Trumpa, jeho administrativu a média.
Poté, co si její vystoupení vysloužilo kritiku některých novinářů a politiků, WHCA několik let místo komiků na akci upřednostňovala řečníky, kteří se v projevech soustředili na žurnalistiku a veřejnou službu.