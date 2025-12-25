Veselé Vánoce, radikální levicová lůzo, přál Trump. Děti varoval před zlým Santou

Americký prezident Donald Trump ve svém vánočním přání zkritizoval „radikální levicovou lůzu“ a obvinil ji, že se snaží zničit USA. Při odpovídání na telefony dětí uvedl, že udělá vše proto, aby zabránil pronikání „zlého Santy“ do USA, chválil své úspěchy ve volbách a vybízel je, aby vnímaly uhlí jako „čisté a krásné“.
Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí, které tradičně volají na Štědrý den na Severoamerické velitelství protivzdušné obrany. To sleduje Santu Clause. (24. prosince 2025)

„Veselé Vánoce všem, včetně radikální levicové lůzy, která dělá vše pro to, aby zničila naši zemi, ale naprosto selhává,“ napsal Trump na Štědrý den na své platformě Truth Social.

„Už nemáme otevřené hranice, muže v ženských sportech, transgender pro všechny ani slabé vymáhání práva. Máme naopak rekordní akciový trh a penzijní fondy „401(k), nejnižší kriminalitu za poslední desetiletí, žádnou inflaci a a včera (růst ekonomiky o) 4,3 procenta HDP, což je o dva body lepší výsledek, než se očekávalo,“ dodal.

Není to poprvé, co se Trump ve vánočním přání vypořádává se svými protivníky. „Veselé Vánoce radikálním levicovým šílencům,“ napsal v minulém roce, kdy ještě nebyl oficiálně prezidentem, ačkoliv už byl jasným vítězem voleb.

Trump se dětem chlubil volebním vítězstvím

Šéf Bílého domu si neodpustil určité politické komentáře již předtím během tradičního telefonování si s dětmi, které volaly do Severoamerického velitelství vzdušné a kosmické obrany, které o Štědrý den sleduje cestu Santa Clause po celém světě. Trump s první dámou Melanií Trumpovou na ně odpovídal ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.

„Nejlepší vánoční dárek.“ USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd

„Sledujeme Santu po celém světě. Chceme se ujistit, že Santa je hodný. Santa je velmi dobrý člověk,“ řekl Trump na otázku jednoho desetiletého dítěte z Oklahomy. „Chceme se ujistit, že naší zemi neinfiltruje zlý Santa,“ uvedl prezident bez bližšího upřesnění, koho tím myslel. Trump je známý svými tvrdými protiimigračními opatřeními.

„Santa miluje Oklahomu stejně jako já. Oklahoma mi při volbách velmi pomohla. Proto Oklahomu miluji. Nikdy Oklahomu neopouštěj, ano?“ dodal Trump.

Jinému dítěti z Pensylvánie řekl, že zde v roce 2020 vyhrál volby, i když oficiálním vítězem byl jeho předchůdce Joe Biden. „Vím, že Pensylvánie je skvělá. Vlastně jsme v Pensylvánii vyhráli třikrát. Vsadím se, že tvoje máma volila správně,“ řekl Trump, který opakovaně bez důkazů tvrdil, že se v roce 2020 stal obětí volebního podvodu

Osmiletá dívka z Kansasu řekla Trumpovi, že by k Vánocům hlavně nechtěla uhlí. „Uhlí je čisté a krásné. Prosím, pamatuj si to za každou cenu,“ odvětil prezident, jenž kriticky vystupuje vůči zelené politice a prosazuje tradiční energetické zdroje jako plyn, ropa či právě uhlí. Dívka nicméně trvala na svých preferencích: barbíně, sladkostech a oblečení.

Trump si seanci s dětmi užíval. Vtipkoval o Santovi a tvrdil, že by to mohl dělat celý den, kdyby nemusel řešit naléhavé geopolitické záležitosti, jako je konflikt na Ukrajině.

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01,  aktualizováno  20:56

„Dožít se 150 je realistické.“ Čína usilovně hledá pro své vůdce pilulku nesmrtelnosti

Znovu v módě. Fu, Lu a Šou, čínští bohové štěstí, prosperity a dlouhověkosti.

Přechytračit smrt a získat více času, přejí si dnešní diktátoři. O to stejné se snažili i jejich předchůdci. Způsoby, jak toho dosáhnout, byly a jsou často bizarní. V Číně se nyní snaží prodloužit...

25. prosince 2025

Odsouzený brazilský exprezident Bolsonaro se podrobil operaci tříselné kýly

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilský exprezident Jair Bolsonaro, který si odpykává trest 27 let vězení za pokus o převrat, se ve čtvrtek podrobil operaci tříselné kýly. Agentura AFP s odvoláním na jeho manželku Michelle...

25. prosince 2025  19:38

Boj proti tlaku. Kubík v Bostonu stále čeká na operaci, která mu zachrání život

Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu,...

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku....

25. prosince 2025  19:15

Rozmanitost vede k vítězství nad zlem, sdílení touhy po míru, soudí král Karel III.

Vánoční projev krále Karla III. (25. prosince 2025)

Britský král Karel III. ve čtvrtečním vánočním poselství upozornil na význam rozmanitosti, soucitu a smíření. V již čtvrtém projevu od nástupu na trůn mluvil monarcha o putování a setkávání se....

25. prosince 2025  18:21

Proč ta tvrdost a hra o čas? Generálové přesvědčili Putina, že válku brzy vyhraje

Vladimir Putin a Valerij Gerasimov (17. prosince 2025)

Tvrdohlavost, s jakou ruský prezident Vladimir Putin přistupuje k mírovým vyjednáváním s Ukrajinou, vyplývá zejména z jeho přesvědčení, že ruské invazní síly jsou na Ukrajině úspěšné a vítězství...

25. prosince 2025

„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...

Spojené státy svou blokádou Venezuely oživují dávno zapomenuté pirátství, uvedlo ve čtvrtek ruské ministerstvo zahraničí. K řešení konfliktu podle něj nicméně může vést pragmatismus amerického...

25. prosince 2025  17:17

Jak Putin vyhrožoval kvůli radaru v Česku i „umělé“ Ukrajině. Nově zveřejněné přepisy

Summit Bush – Putin. Někdy je vše o štěstí a náhodě. V Bratislavě na setkání...

Ruský prezident Vladimir Putin o Ukrajině jako umělém státu náležejícím Rusku mluvil už po nástupu k moci v roce 2000 například s tehdejším americkým prezidentem Georgem W. Bushem. A varoval, že...

25. prosince 2025  16:25

Zrada, nebo záchrana? Bagdádské složky jitří dávnou jizvu na izraelské duši

Interiér zchátralé synagogy Sasson v severoiráckém městě Mosul. Irácká židovská...

Po celá desetiletí se v izraelské společnosti šeptalo o temném tajemství operace, která přivedla před pětasedmdesáti lety irácké Židy do nově vzniklého státu. Nyní, díky nalezení ztracených archivů...

25. prosince 2025  16:15

Robot ruce do záchodu zatím nestrčí. Mladí se kvůli obavám vracejí k řemeslům

británie řemeslo učební obor učeň řemeslo instalatér

Umělá inteligence mění trh práce a v některých případech pozice dokonce nahrazuje. Mladí lidé ve Velké Británii proto začínají sázet na jistější profese a vracejí se k řemeslům. Podle statistik se...

25. prosince 2025

Vánoce skoro jako v létě. Na Islandu naměřili na Štědrý den téměř 20 stupňů

Na Island asi nikdo necestuje proto, aby si užil vlídné podnebí a sluníčko. Ale...

Zatímco ve střední Evropě panovalo o Vánocích spíše chladnější počasí, sever Atlantiku zažil mimořádný teplotní výkyv. Na Islandu se na Štědrý den objevily hodnoty blížící se 20 stupňům Celsia, což...

25. prosince 2025  15:56

