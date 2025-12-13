Vancovo našeptávání a irská zkušenost. Proč Trump tak nesnáší Evropu

Donald Trump a J.D. Vance před restaurací ve Washingtonu (9. září 2025) | foto: AP

Jan Hron
  15:20
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevídaně kritizuje Evropu. Je to novinka oproti Trumpovu prvnímu prezidentskému období. Podle analytiků ho v despektu vůči Evropě motivují vlastní negativní zkušenosti s EU, ale i ideologie prezidentova hnutí MAGA, jehož představitelé vnímají Evropu jako dějiště svého tažení proti liberalismu.

Evropští lídři jsou podle Trumpových stoupenců „slaboši“. Jejich země se nacházejí v kulturním a civilizačním úpadku, nedokážou čelit migraci, bílí lidé jsou na cestě k nahrazení neevropským obyvatelstvem. Evropská unie se údajně chová ke svým občanům tyransky, cenzuruje jejich slova a názory.

Takto vykresluje současná Trumpova administrativa Evropu. Útoky Nového kontinentu na Starý jsou nevídané, a to i ve srovnání s Trumpovým prvním funkčním obdobím, během něhož USA zdůrazňovaly společné strategické zájmy a vůči Evropě zaujímaly konvenčnější postoj.

„Evropská strategie vůči Trumpovi je pastí vedoucí k vlastní porážce.“

