Vancovo našeptávání a irská zkušenost. Proč Trump tak nesnáší Evropu

Evropští lídři jsou podle Trumpových stoupenců „slaboši“. Jejich země se nacházejí v kulturním a civilizačním úpadku, nedokážou čelit migraci, bílí lidé jsou na cestě k nahrazení neevropským obyvatelstvem. Evropská unie se údajně chová ke svým občanům tyransky, cenzuruje jejich slova a názory.
Takto vykresluje současná Trumpova administrativa Evropu. Útoky Nového kontinentu na Starý jsou nevídané, a to i ve srovnání s Trumpovým prvním funkčním obdobím, během něhož USA zdůrazňovaly společné strategické zájmy a vůči Evropě zaujímaly konvenčnější postoj.
„Evropská strategie vůči Trumpovi je pastí vedoucí k vlastní porážce.“