Donald Trump se po návratu z diplomatické cesty do Izraele a Egypta, která navázala na dojednání příměří v Pásmu Gazy, rozčílil kvůli své podobizně na obálce slavného magazínu.
„Časopis Time o mně napsal celkem pochvalný článek, ale ta fotka je asi ta nejhorší všech dob. Vymazali mi vlasy a přidali něco, co vypadá jako malá koruna nad hlavou. Opravdu zvláštní!“ uvedl prezident na své síti.
Článek v Time hodnotí Trumpovu dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem jako možnou zásadní diplomatickou událost jeho druhého mandátu.
Na obálce magazínu stojí titulek „Jeho triumf“, doprovázený textem bývalého izraelského premiéra Ehuda Baraka s názvem „Vůdce, kterého Izrael potřeboval“.
Trump se v minulosti již několikrát veřejně vyjadřoval ke svému účesu. V roce 2020 například podepsal dekret, který měl zvýšit tlak vody ve sprchách, protože – jak tehdy řekl – chce „mít dost vody na péči o své krásné vlasy“.