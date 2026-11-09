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Trump: Válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce

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  23:05aktualizováno  23:24
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Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Americký prezident Donald Trump při neohlášené návštěvě tiskové místnosti Bílého domu po jednání s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním uvedl, že válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce a USA nyní udržují současný stav.

"Z vojenského hlediska je Írán fakticky u konce," řekl Trump. "Prostě jen udržujeme status quo," dodal s tím, že Íránu byla sťata hlava, ale že se USA stále snaží zajistit dlouhodobé řešení v podobě toho, že íránský jaderný program nebude představovat hrozbu.

Katarský premiér Sání mezitím na síti X uvedl, že měl pozitivní jednání s Trumpem a viceprezidentem J.D. Vancem. "Jsem vděčný za konstruktivní rozhovory o dosažení dohody a nastolení míru v regionu," uvedl.

Spojené státy a Izrael na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery. Trump původně tvrdil, že jejím cílem je odstranit íránský režim a že potrvá několik týdnů. Írán však v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy, který se projevil i velkým zdražováním u amerických čerpacích stanic. To se v konečném důsledku projevilo i na výsledku voleb do amerického Kongresu, v nichž demokrati získali většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump po volbách připustil, že ztráty republikánů s válkou s Íránem souvisejí, zároveň ale dodal, že svého rozhodnutí nelituje.

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