Podle činitelů informovaných s obsahem jednání se schůzka proměnila v „tirádu urážek“ a nakonec byla celá „na hov...“. Trump během ní opět oživil hrozbu odchodu Spojených států z Aliance, uvedl portál Politico.
Trump si na Ruttem vylil zlost především kvůli postoji Francie a Španělska, které odmítají vyslat své námořnictvo do strategického Hormuzského průlivu.
|
Trump podle zdrojů Politica pohrozil blíže nespecifikovanou odvetou a na své síti Truth Social následně spojence zepsul s tím, že NATO tu pro USA nebylo v době, kdy ho nejvíce potřebovaly. Do svých útoků navíc znovu zamíchal i další hrozbu anexí Grónska.
Evropští lídři se snaží situaci uklidnit, ale do přímých bojů se nenechají dotlačit. Německý kancléř Friedrich Merz v telefonátu s Trumpem sice přislíbil pomoc se zabezpečením plavby v regionu, ale pouze za podmínky, že bude podepsána mírová dohoda a vypracován jasný mandát.
|
Podobně se vyjádřila i Francie, která mluví o „striktně defenzivních“ možnostech, zatímco Velká Británie prosazuje spíše diplomatický tlak a sankce.
Rutte po schůzce připustil, že vnímal prezidentovo obrovské zklamání, oficiálně však setkání označil za konstruktivní. Podle diplomatů bylo klíčové, že návštěva v Bílém domě umožnila Trumpovi „vypustit páru“ v momentě, kdy se Aliance nachází v největším zátěžovém testu za poslední desetiletí.
|
