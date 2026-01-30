Trump uvedl, že jméno svého kandidáta na nového šéfa Fedu oznámí už dnes

  3:10aktualizováno  3:22
Americký prezident Donald Trump v noci na pátek SEČ uvedl, že má v úmyslu oznámit jméno svého kandidáta na příštího šéfa americké centrální banky (Fed) dnes ráno washingtonského času (zhruba po poledni SEČ). Informovaly o tom tiskové agentury. Trump přitom dříve ve čtvrtek řekl, že své rozhodnutí oznámí až příští týden, připomněla agentura Reuters.
Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou...

Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou Federálního rezervního systému Jeromem Powellem. (24. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Předseda Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powell a americký...
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...
Americký prezident Donald Trump a šéf americké centrální banky Jerome Powell....
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...
„Šéfa Fedu budu oznamovat zítra ráno,“ prohlásil Trump ve čtvrtek večer tamního času v Kennedyho centru ve Washingtonu.

Trumpovo rozhodnutí přichází v napjatém očekávání a spekulací ohledně jména nástupce současného šéfa Fedu Jeroma Powella, kterému končí mandát v květnu.

Podle Reuters Trump vybírá ze čtyř jmen. Powell se stal terčem Trumpovy nevybíravé kritiky a slovních výpadů kvůli neochotě snižovat úrokové sazby tak rychle a prudce, jak si prezident přeje.

Centrální banku vyzval, aby snížila sazby

Trump předtím ve čtvrtek na prvním letošním zasedání svého kabinetu řekl, že kandidáta na nástupce Powella oznámí příští týden. Zároveň centrální banku opět vyzval, aby výrazně snížila úrokové sazby.

Fed, který loni snížil úrokové sazby třikrát, na středečním zasedání podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta.

Trump si naběhl. Před novináři chtěl pokárat šéfa Fedu, ten ho rozcupoval

Banka to odůvodnila to tím, že inflace stále zůstává vysoká a ekonomika solidně roste. Trump tvrdí, že sazba by měla být o dva až tři procentní body nižší - taková úroveň podle Reuters historicky odpovídá stagnující nebo chřadnoucí ekonomice. Americké hospodářství ve třetím čtvrtletí rostlo na roční bázi tempem 4,4 procenta.

Soutěž čtyř kandidátů

Proces výběru Powellova nástupce je podle analytiků vnímán jako soutěž čtyř kandidátů. Mezi finalisty po dlouhém hledání, které vedl ministr financí Scott Bessent, patří Rick Rieder z investiční společnosti BlackRock, ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett, člen Rady guvernérů Fedu Christopher Waller a bývalý člen rady Kevin Warsh.

Agentura Reuters s odkazem na dva informované zdroje napsala, že Warsh se ve čtvrtek setkal s Trumpem v Bílém domě a že na prezidenta udělal dojem. Jeden ze zdrojů ovšem zdůraznil, že dokud Trump svůj výběr neoznámí, není nic jisté.

V USA začalo vyšetřování šéfa Fedu Powella. Už dlouho je v nemilosti Trumpa

Nejistotu do procesu výběru příštího šéfa Fedu vzneslo vyšetřování, které se týká centrální banky a samotného Powella. Jde v něm o 2,5 miliardy dolarů (téměř 52 miliard korun) na rekonstrukci sídla Fedu.

Částka je výrazně vyšší, než jaká byla na projekt před lety schválena, vyšetřování a hrozba Powellova trestního stíhání nicméně vyvolaly ve Washingtonu odpor. Republikánský senátor Thom Tillis pohrozil, že bude blokovat jakoukoli nominaci do Fedu, dokud nebude případ vyřešen.

25. července 2025
30. ledna 2026  3:10,  aktualizováno  3:22

