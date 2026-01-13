Trump uvalil clo na země obchodující s Íránem. Řeší se i tamní jaderný program

Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, uvedl Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Současně vyšlo podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) najevo, že Bílý dům zvažuje poslední íránskou nabídku na diplomatická jednání o omezení jaderného programu.
Podle Trumpa je nařízení konečné a nezvratné. Íránem zmítají protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynuly stovky lidí. Trump nevylučuje, že Spojené státy proti Teheránu zasáhnou.

„S okamžitou platností bude každá země, která obchoduje s Íránskou islámskou republikou, platit clo 25 procent za veškeré obchody se Spojenými státy americkými,“ napsal Trump.

Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil Íránu intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužíval násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal návrhy ohledně vojenských možnostech útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

Slib „záchrany“ íránských demonstrantů v praxi: Amerika má jen omezené možnosti

V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení je nyní složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů. Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu dnes uvedla, že od 28. prosince bylo zabito nejméně 648 demonstrantů a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují více než 6000 zabitých, uvedla IHR.

Jednání o jaderném programu Íránu

Podle deníku WSJ Bílý dům zvažuje poslední íránskou nabídku na diplomatická jednání o omezení jaderného programu, přestože měl dříve v plánu Írán vojensky zasáhnout.

Někteří vysoce postavení poradci americké administrativy v čele s viceprezidentem J. D. Vancem naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se před odvetou vůči Íránu pokusil hledat řešení diplomatickou cestou. Americká hlava státu v posledních dnech opakovaně pohrozila intervencí a varovala Teherán, aby proti demonstrantům nepoužil násilí. V Íránu pokračují protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynulo více než 600 lidí.

Trump se podle představitelů dosud nerozhodl o svém postupu. V úterý se má setkat s poradci, na základě jejichž rad se rozhodne o dalším postupu.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle stanice Fox News uvedla, že Írán soukromě vysílá Spojeným státům „zcela jiné“ zprávy, než jaké říká veřejně.

Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí podle WSJ dnes oznámil, že Írán je připraven na jednání, která by měla být spravedlivá, s rovnými právy a založená na vzájemném respektu. Pokud však takové rozhovory nebudou možné, Írán je podle Arakčího „plně připraven na válku“.

„Pravdou je, že pokud jde o Írán, nikdo neví, co prezident Trump udělá, kromě prezidenta samotného. Svět může dál čekat a hádat,“ uvedla v prohlášení Leavittová.

Trump loni v červnu stanovil dvoutýdenní lhůtu pro jednání s Teheránem o jeho jaderném programu, než o několik hodin později zaútočil na íránská jaderná zařízení.

Washington tvrdí, že íránská jaderná zařízení jsou součástí programu zaměřeného na vývoj jaderných zbraní. Írán se dlouhodobě hájí tím, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Íránský jaderný program zřejmě výrazně poničily izraelské a americké údery z červnové 12 dnů trvající vzdušné války, které se zaměřily na hlavní jaderná zařízení i na vědce aktivní v programu.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Stojí vlaky, MHD má zpoždění

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka komplikuje dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, z Prahy do Kralup nad...

13. ledna 2026  5:50,  aktualizováno  7:53

Poslanci začínají jednat o důvěře vládě, Babiš zamíří za poslanci SPD

Ve Sněmovně probíhá mimořádná schůze Sněmovny. Na snímku Andrej Babiš (ANO)....

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, požádá poslance o důvěru. Čeká se velmi dlouhé jednání a hlasování nejdříve ve středu večer. Babiš před hlasováním o...

13. ledna 2026  5:55

Zázrak z Kalifornie. Žena porodila dítě, které se vyvíjelo v břiše, nikoliv děloze

„Nejlepší dárek vůbec“: Dítě se narodilo navzdory všem předpokladům

Až několik dnů před porodem zjistila Suze Lopezová, že je podruhé těhotná. Vzácný případ, který se zapíše do historie medicíny, skončil šťastně: zdravý chlapec i jeho matka přežili náročný zákrok bez...

13. ledna 2026

Koalice SPOLU už není ve hře, říká Kupka a odmítá nálepku „strejce“

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS.

Devět krajských nominací a ambice vrátit ODS zpátky nad dvacet procent. Martin Kupka v Rozstřelu na iDNES.cz odmítl nálepku „strejce“, přiznal chyby v komunikaci a slíbil moderní pravicovou agendu:...

13. ledna 2026

V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025)

V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou...

13. ledna 2026

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Premium
ilustrační snímek

Zaplacené peníze za hotely, průvodcovské služby a v ruce jen falešné letenky do Mexika. Desítky oklamaných cestovatelů z loňského léta rozhodně nejsou samy. Podvodných cestovních kanceláří, kteří...

13. ledna 2026

Slib „záchrany“ íránských demonstrantů v praxi: Amerika má jen omezené možnosti

Premium
Donald Trump v posledních dnech mnohokrát varoval íránský režim, že pokud začne...

Donald Trump v posledních dnech mnohokrát varoval íránský režim, že pokud začne zabíjet demonstranty v ulicích, bude „čelit peklu“. Říkal to svým typickým způsobem, ale poselství bylo jasné – Amerika...

13. ledna 2026

Brit zkoušel doplout na ostrov na matraci, záchranáři ho z vody vytáhli promrzlého

Ostrov Cramond ve Skotsku během přílivu (13. 8. 2015)

Britští námořní záchranáři museli vytahovat z chladných vod u skotského pobřeží muže, který se rozhodl doplout na nafukovací matraci na ostrov Cramond vzdálený 1,6 kilometru. Muž v běžném oblečení...

12. ledna 2026  22:12

„Donroeova doktrína“ posiluje čínskou vizi rozdělení moci, Venezuelu může obětovat

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Monroeova doktrína se vrací do centra světové politiky. USA dávají jasně najevo, že chtějí rozhodovat ve své hemisféře, a tím posouvají mezinárodní debatu k otevřenému uznání regionální moci. Tento...

12. ledna 2026  21:20

Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...

Dva čínské tankery, které obvykle převážejí venezuelskou ropu, změnily v Atlantském oceánu kurz a vrací se do Asie. Změna trasy zřejmě souvisí s vyhlášenou americkou blokádou a novým systémem prodeje...

12. ledna 2026  21:19

Zlom v tripartitě: kompromis o platech na obzoru, spor o důchody v 65 letech trvá

Briefing Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Na snímku vlevo...

Jednání tripartity přineslo posun v otázce platů, odbory by výměnou za vyšší částku akceptovaly růst až od dubna. Rozpor však trvá u důchodů. Ministr Juchelka potvrdil, že konečné rozhodnutí padne...

12. ledna 2026  16:14,  aktualizováno  21:07

