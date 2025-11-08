Trump má zelenou k útoku na Venezuelu. Maduro shání rakety v Moskvě a Pekingu

Tomáš Ratner
  13:16
Hrozba války ve Venezuele je reálná. Americký prezident Donald Trump může nyní zaútočit, kdykoli se rozhodne. Umožnil mu to Senát, který ve čtvrtek těsně odmítl omezit jeho pravomoci. Za tvrdou linií stojí ministr zahraničí Marco Rubio. Kritici varují, že se USA řítí do dalšího konfliktu, aniž by znaly jeho důsledky. Venezuelský diktátor Nicolás Maduro žádá o pomoc Rusko i Čínu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (8. října 2025)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (8. října 2025) | foto: ČTK

Nicolás Maduro (1. září 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...
Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní...
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (26. srpna 2025)
16 fotografií

Demokraté se v Senátu snažili prosadit rezoluci, která by Trumpa donutila žádat o souhlas Kongresu před jakýmkoli útokem. Argumentovali, že administrativa se zjevně chystá na válku a musí to probrat se zákonodárci.

Senátor, který omezující rezoluci předložil, varoval, že v sázce je „změna režimu“ a že Američané nemohou do další války „vkročit jako náměsíční“. Většina republikánů se však proti omezení prezidentových pravomocí postavila.

Trumpova administrativa dává jasně najevo, že cílem je svržení prezidenta Nicoláse Madura. „Řekl bych, že jeho dny jsou sečteny,“ prohlásil Trump pro CBS News. Aby vláda ospravedlnila případný vojenský zásah, změnila definici drogových gangů z kriminálních skupin na teroristy. Ministr zahraničí Marco Rubio je dokonce nazývá „al-Káidou západní polokoule“.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (8. října 2025)
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si podávají ruce během setkání v moskevském Kremlu. (9. května 2025)
Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní vojenské přehlídky během oslav Dne nezávislosti v Caracasu. (5. července 2025)
16 fotografií

Letadlové lodě u břehů

Ministerstvo financí označilo venezuelský Kartel de Los Soles, napojený na armádu, za teroristickou organizaci a Madura za její hlavu. Mluvčí ministerstva zahraničí vzkázal, že Maduro „není legitimní vůdce, ale uprchlík před spravedlností“. Odměna za informace vedoucí k jeho dopadení byla zdvojnásobena na 50 milionů dolarů(téměř 1,1 miliardy korun).

Akce už probíhají, upozorňuje britský deník The Times. U karibského pobřeží Venezuely se shromažďuje obrovská námořní síla USA, včetně největší letadlové lodi na světě USS Gerald R. Ford. V Portoriku se znovu otevřely dříve uzavřené vojenské základny.

Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

Nad Venezuelou přelétávají bombardéry B-1 a B-52, zatímco mariňáci nacvičují vylodění. Prezident Trump podle média už údajně viděl seznam cílů pro letecké údery.

Že Spojené státy pouze nezastrašují, lze doložit pátečním a celkově již sedmým útokem na lodě převážející drogy v Karibiku. Americké síly na ně opakovaně útočí od září a zemřelo při nich až 69 lidí. Ohořelé části těl se následně vyplavují například na plážích Trinidadu a Tobaga.

USA zaútočily na další loď v Karibiku. Zabily při tom tři muže

Amerika na prvním místě

Za tvrdým přístupem USA stojí podle mnohých ministr Rubio. Sám Maduro ho na tiskové konferenci osobně obvinil. „Pane prezidente Trumpe, dávejte si pozor, pan Rubio chce potřísnit vaše ruce krví,“ uvedl venezuelský diktátor.

Názory šéfa americké diplomacie formovalo dětství v Miami mezi Kubánci, kteří uprchli před levicovým režimem. Nyní spojil své přesvědčení o nutnosti zasahovat v zahraničí s Trumpovou politikou „Amerika na prvním místě“.

Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

Ministr zahraničí tvrdí, že problémy USA, jako je migrace a pašování drog, pramení ze sousedních zemí. Cílem je zřejmě přetvořit Karibik podle amerických představ. Pokud padne Maduro, jeho spojenci (Kuba a Nikaragua) by mohli ztratit přístup k levné venezuelské ropě a destabilizovat se, varuje server The Economist.

Pro svůj plán má Rubio navíc klíčové spojence v administrativě. Podporu mu vyjádřil ředitel CIA John Ratcliffe a také vlivný poradce pro domácí záležitosti Stephen Miller. Právě Miller, který je známý svými tvrdými protiimigračními postoji, vidí v pádu Madura i praktický přínos. Snazší deportace migrantů zpět do Venezuely.

Proč USA ničí jen venezuelské lodě? Trump cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší

Rusko a Čína ve hře

Maduro v reakci na tlak Washingtonu požádal o vojenskou pomoc své spojence. Podle uniklých dokumentů, o nichž informoval deník The Washington Post, poslal Maduro dopisy přímo Vladimiru Putinovi a Si Ťin-pchingovi.

Od Ruska žádá rakety, moderní radary a opravy letadel. Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov tvrdí, že Rusko by mohlo Venezuele dodat i pokročilé střely Kalibr nebo Orešnik. Američany by podle poslance mohlo čekat v latinskoamerické zemi překvapení.

Od Číny Maduro žádá „rozšíření vojenské spolupráce“ a urychlenou výrobu radarových systémů. Současně koordinuje dodávky dronů a vojenského vybavení z Íránu.

Odborníci však varují, že nepromyšlený zásah může ve Venezuele vyvolat naprostý chaos, ve skutečnosti zhoršit migraci a posílit protiamerické nálady v celém regionu. Podle nich administrativa nemá plán nejen na svržení Madura, ale ani na to, co by mělo přijít potom.

