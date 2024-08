Obžaloba se znovu snaží dostat Trumpa před soud za pokus o zvrácení voleb

Obžaloba obsahuje stejné body jako ta původní z 1. srpna 2023, zároveň však „odráží ochotu obžaloby respektovat a uplatňovat závěry a pokyny Nejvyššího soudu,“ citovala agentura AFP Petera Carra, mluvčího zvláštního vyšetřovatele

Podle AP se nová obžaloba liší především tím, že je pojatá užším způsobem. Neobsahuje například část, která se týká Trumpových kontaktů s ministerstvem spravedlnosti, což je podle nejvyššího soudu jednání, na něž se vztahuje imunita. Součástí obžaloby naopak zůstalo tvrzení, že Trump vyvíjel tlak na tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, aby odmítl certifikovat výsledky prezidentských voleb.

Trump, který je letos znovu kandidátem republikánů na pozici prezidenta Spojených států veškerá obvinění označuje za spiknutí, jehož cílem je narušit jeho předvolební kampaň. Zároveň stále opakuje nepravdivá tvrzení, že o vítězství ve volbách v roce 2020 přišel kvůli rozsáhlým podvodům.

Před Trumpem ještě žádný bývalý prezident USA obžalobě nečelil. Trump se ale loni stal terčem hned čtyř a v jednom případě již porota uznala jeho vinu.

Pokus o zvrat voleb už jednoho odsouzeného má

Trumpův příznivce, který se v lednu 2021 jako první dostal do Kapitolu, když do něj vtrhl rozzuřený dav, byl v úterý odsouzen ke čtyřem rokům a pěti měsícům vězení. Michael Sparks se do sídla amerických zákonodárců při útoku dostal rozbitým oknem, a pak spolu s dalšími výtržníky pronásledoval jednoho z hlídkujících policistů po schodech budovy.

I čtyři roky po volbách z listopadu 2020, při nichž exprezident Trump prohrál s Joem Bidenem, sedmačtyřicetiletý Sparks tvrdil, že tehdejší hlasování poznamenaly podvody a bylo ukradeno americké veřejnosti. Tato tvrzení krátce před útokem 6. ledna 2021 ke svým příznivcům pronášel i Trump, který na nich trvá.

Soudce Timothy Kelly je přesvědčen, že na Sparksově prominentní roli v „národní ostudě“ nebylo nic patriotického. „Opravdu si nemyslím, že si uvědomujete plnou závažnost toho, co se ten den stalo, a upřímně řečeno, plnou závažnost toho, co jste udělal,“ dodal.

Prokuratura pro něho požadovala trest ve výši čtyř let a devíti měsíců odnětí svobody. Obhajoba navrhovala roční domácí vězení.

V souvislosti s útokem na Kapitol, při němž přišlo o život několik lidí, bylo obviněno přes 1400 lidí, kolem 950 jich bylo odsouzeno, přes 600 z nich k vězeňským trestům.