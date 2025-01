Kdyby prohrál, usvědčili by ho. Trump označil vyšetřovatele za nepříčetného

8:23 , aktualizováno 10:55

Donald Trump by byl usvědčen z pokusu o zvrácení výsledků amerických prezidentských voleb v roce 2020, kdyby nebyl znovu zvolen. Vyplývá to ze zprávy ministerstva spravedlnosti, kterou v úterý zveřejnila americká média. Trump v reakci na to označil zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, který zprávu vypracoval, za nepříčetného a uvedl, že je nevinný. Napsal to na své sociální síti Truth Social.